Потерпевший рассказал, что вышел из автомобиля такси на шоссе Энтузиастов, забыв на заднем сиденье сумку, в которой находились три миллиона рублей...

«Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по району Соколиная гора задержали 38-летнего приезжего, подозреваемого в краже 3 миллионов рублей», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Юрий Титов.В отдел полиции обратился 52-летний мужчина. Он рассказал, что вышел из автомобиля такси на шоссе Энтузиастов, забыв на заднем сиденье сумку, в которой находились три миллиона рублей. Однако водитель быстро уехал с места происшествия и не отвечал на звонки.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемого на Чертановской улице. Установлено, что после того, как пассажир вышел из такси, водитель открыл сумку и увидел ее содержимое, после чего скрылся с места происшествия. Похищенные денежные средства изъяты.По данному факту следствием ОМВД России по району Соколиная гора возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ «Кража». Подозреваемый задержан в порядке ст. 91 УПК РФ.Пресс-служба УВД по ВАО(495) 965-29-73