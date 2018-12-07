Денис Шальных не перестает эпатировать общественность экспериментами с внешностью. Психиатр, психотерапевт Айна Громова прокомментировала Дни.ру поведение наследника знаменитой актрисы Елены Яковлевой.

ДенисШальных не перестает эпатировать общественность экспериментами с внешностью. Психиатр, психотерапевт Айна Громова прокомментировала "Дни.ру"поведение наследника знаменитой актрисы Елены Яковлевой.Ранее молодой человекзаявил в Instagram, что удалил пенис. При этом он опубликовал фото с окровавленнымиватными дисками и упаковками от лекарств. Скорее всего, Денис пошутил. Однаковрач считает, что публичные заявления о такой интимной информации и решениеизменить внешность говорят о психологических проблемах у человека."Основной мотив, который движет в подобной ситуации – демонстрация, привлечение внимания… За этим обычно стоит глубокаявнутренняя нереализованность, определенная ущербность", – вынесла вердиктспециалист. По словам Громовой, любой такой человек несчастлив, другой вопрос– насколько внутренняя дисгармония будет проявляться во внешнем мире и какихмасштабов она достигнет."К сожалению, он не смог на сегодняшний день проявить какие-то иные способности, как-то иначе реализовать таланты и сильныестороны", – констатировала психиатр. "В чем он преуспел – это в кратковременныхакциях по привлечению внимания к себе. Для этого использует только одинресурс – внешность, манипулируя с ней в силу своей фантазии", -высказалась Айна Громова."Желание публично демонстрировать факты, которыекасаются сугубо интимной сферы, говорит о том, что в данный момент это егоединственный, деструктивный и разрушающий способ привлечь к себе внимание", -уверена врач. Говоря о татуировках Дениса Шальных, она отметила, что у молодогочеловека есть внутренняя потребность быть на слуху.Айна Громова напомнила, что все люди разные, иштампов быть не может. "Главное, чтобы человеку было внутренне комфортно", -заявила специалист.Денису Шальных не нравится, что за покалеченную татуировками внешность в Сети его стали называть фриком. В свою очередь Елена Яковлева призналась в интервью: сын давно пожалел, что набил так много тату, и даже начал их сводить.