Денис
Шальных не перестает эпатировать общественность экспериментами с внешностью. Психиатр, психотерапевт Айна Громова прокомментировала Дни.ру
поведение наследника знаменитой актрисы Елены Яковлевой.
Денис
Шальных не перестает эпатировать общественность экспериментами с внешностью. Психиатр, психотерапевт Айна Громова прокомментировала "Дни.ру"
поведение наследника знаменитой актрисы Елены Яковлевой.
Ранее молодой человек
заявил в Instagram, что удалил пенис. При этом он опубликовал фото с окровавленными
ватными дисками и упаковками от лекарств. Скорее всего, Денис пошутил. Однако
врач считает, что публичные заявления о такой интимной информации и решение
изменить внешность говорят о психологических проблемах у человека.
"Основной мотив, который движет в подобной ситуации – демонстрация, привлечение внимания… За этим обычно стоит глубокая
внутренняя нереализованность, определенная ущербность", – вынесла вердикт
специалист. По словам Громовой, любой такой человек несчастлив, другой вопрос
– насколько внутренняя дисгармония будет проявляться во внешнем мире и каких
масштабов она достигнет.
"К сожалению, он не смог на сегодняшний день проявить какие-то иные способности, как-то иначе реализовать таланты и сильные
стороны", – констатировала психиатр. "В чем он преуспел – это в кратковременных
акциях по привлечению внимания к себе. Для этого использует только один
ресурс – внешность, манипулируя с ней в силу своей фантазии", -
высказалась Айна Громова.
"Желание публично демонстрировать факты, которые
касаются сугубо интимной сферы, говорит о том, что в данный момент это его
единственный, деструктивный и разрушающий способ привлечь к себе внимание", -
уверена врач. Говоря о татуировках Дениса Шальных, она отметила, что у молодого
человека есть внутренняя потребность быть на слуху.
Айна Громова напомнила, что все люди разные, и
штампов быть не может. "Главное, чтобы человеку было внутренне комфортно", -
заявила специалист.
Денису Шальных не нравится, что за покалеченную татуировками внешность в Сети его стали называть фриком. В свою очередь Елена Яковлева призналась в интервью: сын давно пожалел, что набил так много тату, и даже начал их сводить.