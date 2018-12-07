Злоумышленник, угрожая сотрудникам охраны предметом, похожим на пистолет, выбил дверь в кабинет и похитил оттуда сейф с денежными средствами...

«Оперативники УУР ГУ МВД России по г. Москве совместно с коллегами из ОУР УВД по ЦАО, при силовой поддержке сотрудников СОБР Росгвардии по г. Москве задержали двоих мужчин, подозреваемых в разбойном нападении на офис», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Юрий Титов.В дежурную часть территориального отдела полиции поступила информация, что в офис одной из организаций на Нижней Красносельской улице проникли злоумышленники.Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции установили, что неизвестный мужчина проник в помещение офиса и, угрожая предметом, похожим на пистолет, сотрудникам охраны, выбил дверь в кабинет директора и похитил оттуда сейф с денежными средствами. Увидев на улице сотрудников группы немедленного реагирования, мужчина бросил сейф и скрылся.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска в Московской области задержали подозреваемых – 31-летнего и 35-летнего мужчин, проживающих в Подмосковье. Установлено, что злоумышленники прибыли к месту происшествия на внедорожнике, один из них проник в офис, чтобы похитить сейф, а другой контролировал ситуацию на улице. В дальнейшем оба скрылись на автомобиле.Следствием ОМВД России по Красносельскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 162 УК РФ «Разбой». Подозреваемые задержаны в порядке ст. 91 УПК РФ.Пресс-служба УВД по ЦАО(495) 600-15-61