Весь день папарацци
следили за крыльцом обычного московского роддома. Репортеры ждали выписки звезды и ее малыша.
Весь день папарацци
следили за крыльцом обычного московского роддома. Репортеры ждали выписки звезды и ее малыша.
На днях певец Влад Топалов
и его супруга телеведущая Регина Тодоренко стали родителями. О пополнении в
семействе молодые люди сообщили сами, через соцсети. Однако сразу после радостного
объявления знаменитости затаились.
Регина и Влад пока не
публикуют фотографий малыша и не рассказывают о его самочувствии. В своих
микроблогах они пишут на отвлеченные темы.
Подобная
таинственность вынудила прессу начать слежку за Топаловым и Тодоренко.
Папарацци засели в кустах напротив роддома, ожидая появления вместе с Владом толпы
родственников, фотографов и множества шаров.
Однако молодые
родители вышли из больницы в сопровождении младшей сестры певца Алины. Регина
аккуратно несла новорожденного на руках. Вместе они сели в машину и уехали в
неизвестном направлении. Об этом сообщает Super.ru.
Напомним, на днях
28-летння Регина Тодоренко и 33-летний Влад Топалов впервые стали родителями.
Малыш появился на свет в одной из столичных клиник. Вес малыша при рождении
составил – 3,690 килограммов, а рост – 59 сантиметров.