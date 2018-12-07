Весь день папарацци следили за крыльцом обычного московского роддома. Репортеры ждали выписки звезды и ее малыша.

Весь день папарацциследили за крыльцом обычного московского роддома. Репортеры ждали выписки звезды и ее малыша.На днях певец Влад Топалови его супруга телеведущая Регина Тодоренко стали родителями. О пополнении всемействе молодые люди сообщили сами, через соцсети. Однако сразу после радостногообъявления знаменитости затаились.Регина и Влад пока непубликуют фотографий малыша и не рассказывают о его самочувствии. В своихмикроблогах они пишут на отвлеченные темы.Подобнаятаинственность вынудила прессу начать слежку за Топаловым и Тодоренко.Папарацци засели в кустах напротив роддома, ожидая появления вместе с Владом толпыродственников, фотографов и множества шаров.Однако молодыеродители вышли из больницы в сопровождении младшей сестры певца Алины. Регинааккуратно несла новорожденного на руках. Вместе они сели в машину и уехали внеизвестном направлении. Об этом сообщает Super.ru.Напомним, на днях28-летння Регина Тодоренко и 33-летний Влад Топалов впервые стали родителями.Малыш появился на свет в одной из столичных клиник. Вес малыша при рождениисоставил – 3,690 килограммов, а рост – 59 сантиметров.