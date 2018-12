Президент США Дональд Трамп пригрозил сделать ответный доклад на ожидаемый доклад специального прокурора Роберта Мюллера, проводящего в США расследование о предполагаемом вмешательстве России в выборы 2016 года.

Президент США Дональд Трамп пригрозил сделать "ответный доклад" на ожидаемый доклад специального прокурора Роберта Мюллера, проводящего в США расследование о предполагаемом вмешательстве России в выборы 2016 года.Об этом глава Белого дома написал на своей странице в Twitter, подчеркнув, что хочет обезопасить от подобных расследований будущих президентов США.We will be doing a major Counter Report to the Mueller Report. This should never again be allowed to happen to a future President of the United States!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 7 декабря 2018 г.Трамп неоднократно называл расследование Мюллера "охотой на ведьм", а его адвокаты заявляли, что представили спецпрокурору письменные ответы американского президента на интересующие вопросы.Ранее телеканал CNN проинформировал общественность о том, что сотрудники Мюллера приступили к финальной части доклада о предполагаемом вмешательстве Москвы в президентские выборы США 2016 года.Известный американский юрист Алан Дершовиц заявил в интервью телеканалу ABC News, что доклад Мюллера будет для Трампа "разрушительным".