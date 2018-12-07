Елизавета Туктамышева готовится к самому сложному прокату в своей карьере. Несмотря на неудачу в короткой программе на финале Гран-при, россиянка намерена порвать соперниц.

Елизавета Туктамышева готовится к самому сложному прокату всвоей карьере. Несмотря на неудачу в короткой программе на финале Гран-при,россиянка намерена порвать соперниц.Елизавета значительно усложнила свою произвольную программу.Фигуристка исполнит все шесть прыжков, существующих в фигурном катании, в триоборота."Я слегка изменила произвольную программу по сравнениюс прошлым разом, добавила тройной флип. Это будет самый сложный прокат в моейкарьере", – цитирует Туктамышеву "Спорт-Экспресс".После фееричного номера с раздеванием под музыку БритниСпирс многие болельщики возлагали на Елизавету Туктамышеву большие надежды.Российской фигуристке прочили как минимум второе место в финале Гран-при, еесчитали вполне способной составить конкуренцию Алине Загитовой.Однако 21-летняя фигуристка призналась, что у нее неполучилось мобилизоваться на льду. "Выходила немножко несобранной, из-заэтого случилась ошибка на тройном акселе. Почему не собралась? Ну откуда язнаю. Такой вот человек", – заявила Елизавета.По словам Туктамышевой, на результат "повлияло многофакторов". Уточнять подробности девушка не стала. Вместе с тем фигуристкаотметила, что главные соревнования сезона – чемпионат России – у нее ещевпереди. Именно на нем Елизавета планирует "отыграться".А пока Елизавете предстоит откатать произвольную программу вфинале Гран-при в канадском Ванкувере. Ее Туктамышева представит болельщикам исудьям в ночь на 9 декабря.