Елизавета Туктамышева готовится к самому сложному прокату в
своей карьере. Несмотря на неудачу в короткой программе на финале Гран-при,
россиянка намерена порвать соперниц.
Елизавета Туктамышева готовится к самому сложному прокату в
своей карьере. Несмотря на неудачу в короткой программе на финале Гран-при,
россиянка намерена порвать соперниц.
Елизавета значительно усложнила свою произвольную программу.
Фигуристка исполнит все шесть прыжков, существующих в фигурном катании, в три
оборота.
"Я слегка изменила произвольную программу по сравнению
с прошлым разом, добавила тройной флип. Это будет самый сложный прокат в моей
карьере", – цитирует Туктамышеву "Спорт-Экспресс".
После фееричного номера с раздеванием под музыку Бритни
Спирс многие болельщики возлагали на Елизавету Туктамышеву большие надежды.
Российской фигуристке прочили как минимум второе место в финале Гран-при, ее
считали вполне способной составить конкуренцию Алине Загитовой.
Однако 21-летняя фигуристка призналась, что у нее не
получилось мобилизоваться на льду. "Выходила немножко несобранной, из-за
этого случилась ошибка на тройном акселе. Почему не собралась? Ну откуда я
знаю. Такой вот человек", – заявила Елизавета.
По словам Туктамышевой, на результат "повлияло много
факторов". Уточнять подробности девушка не стала. Вместе с тем фигуристка
отметила, что главные соревнования сезона – чемпионат России – у нее еще
впереди. Именно на нем Елизавета планирует "отыграться".
А пока Елизавете предстоит откатать произвольную программу в
финале Гран-при в канадском Ванкувере. Ее Туктамышева представит болельщикам и
судьям в ночь на 9 декабря.