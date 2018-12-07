Российская фигуристка прокомментировала свое выступление в короткой программе турнира Гран-при в Ванкувере. Елизавета Туктамышева заняла третье место.

Российская фигуристкапрокомментировала свое выступление в короткой программе турнира Гран-при вВанкувере. Елизавета Туктамышева заняла третьеместо.Нетакого результата ждали спортсменка и ее болельщики. 21-летняя фигуристкапризналась, что у нее не получилось мобилизоваться на льду."Выходиланемножко несобранной, из-за этого случилась ошибка на тройном акселе.Почему не собралась? Ну откуда я знаю. Такой вот человек", — цитирует Елизавету портал SportBox. Однакотакое оправдание для именитой спортсменки звучит весьма нелепо.По словам Туктамышевой,на результат "повлияло много факторов". При этом уточнять подробностидевушка не стала.Вместе с тем фигуристкаотметила, что главные соревнования сезона – чемпионат России – у неееще впереди. Именно на нем Елизавета планирует "отыграться".За прокаткороткой программы Туктамышева получила 70,65 балла. Второе место заняла АлинаЗагитова. Победительницей стала японка Рика Кихира.Какписали "Дни.ру", Загитова рассказала, что чуть не проспала соревнования.Она проснулась за три минуты до отправленияавтобуса. В психологическом плане для спортсменки важно справляться с давлениемстатуса олимпийской чемпионки. И помогают ей в этом тренеры – специалистыгруппы Этери Тутберидзе.