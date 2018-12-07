Арест топ-менеджера Huawei открывает новую страницу в торговой войне США и Китая.

Арест топ-менеджера Huawei открывает новую страницу в торговой войне США и Китая.Вашингтон, судя по всему, вознамерился выдавить со своей территории телекоммуникационных гигантов из Поднебесной и вслед за запретом деятельности компании ZTE удар был нанесён по лидеру рынка Huawei.Сам арест финансового директора Huawei Мэн Ваньчжоу, которая ко всему прочему является ещё и дочерью основателя компании состоялся неделю назад, но обстоятельства задержания, а, главное, нынешнее положение Ваньчжоу настолько засекречены, что ситуация лишь накаляется с каждым днём.Арест топ-менеджера произошёл в Канаде по запросу из США.Официальная Оттава заявляет, что это рутинные действия правоохранителей. Премьер Канады Джастин Трюдо тоже уверяет всех, что никакой политической подоплёки в этом нет, однако факты говорят об обратном.Задержание было санкционировано властями. По признанию того же Трюдо, правительство было уведомлено следствием о намерении задержать Мэн Ваньчжоу ещё за несколько дней до ареста, а значит они нуждались, как минимум, в молчаливом согласии с теми действиями, которые намеревались предпринять.К тому же, спустя неделю о судьбе задержанной китаянки ничего не известно. Суд категорически отказался рассматривать вариант освобождения под залог, засекретил все документы по делу и взял с Ваньчжоу подписку о неразглашении обстоятельств происходящего. Место её содержания не могут обозначить даже адвокаты, которые сообщили лишь, что она, вероятно, находится в общей камере.Дональд Трамп тоже оставил себе место для манёвра, заявив лишь, что не знал о готовящемся аресте Ваньчжоу.Реакцию в Пекине агенство Bloomberg описывает как “крайнюю разъярённость”. По дипломатическим каналам Китай требует от США и Канады немедленного освобождения своей гражданки.Китайские СМИ отмечают, что арест Ваньчжоу это очередной удар США по китайским амбициям в области технологического лидерства. И уже не первый удар.Но первую скрипку в атаке на Huawei, как пишет издание Guancha, играет Лондон и вот почему. Британский медиа-гигант British Telecom объявил, что в течение двух лет откажется от использования оборудования Huawei в сетях 4G. В свою очередь такие страны британского содружества как Австралия и Новая Зеландия вместе с США объявили, что не будут принимать участия в развитии программы Huawei по продвижению 5G технологий.Сам повод для задержания, как считают в Китае, был исключительно надуманный. Якобы, Ваньчжоу ещё 8 лет назад принимала участие от лица Huawei в сделке по продаже в Иран оборудования на 1,3 миллиона евро американской компании Hewlett-Packard.В США полагают, что тем самым китайская компания нарушила санкционный запрет наложенный Вашингтоном на подобные сделки, относящиеся к области высоких технологий. Оборудование, кстати, по данным Huawei, так и не было поставлено.Пекин в очередной раз заявил, что он категорически против введения ”любых односторонних санкций без решения Совбеза ООН”.О том, что попытки США распространить действие своего законодательства далеко за границы США напомнил и глава российского МИД Сергей Лавров.“Великодержавная политика, которую никто не принимает, уже вызывает отторжение даже у ближайших союзников США. Надо с этим заканчивать”, — прокомментировал Лавров действия США в отношении топ-менеджера Huawei.