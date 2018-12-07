Убил друга на охоте, но избежит колонии. 34-летний житель Ярославской области вместе с приятелем из Москвы весной охотились в Петушинском районе. Обвиняемый выстрелил по стае гусей, но попал в знакомого. Повёз его в больницу. Но по пути тот скончался от полученных травм и острой кровопотери.

Убил друга на охоте, но избежит колонии. 34-летний житель Ярославской области вместе с приятелем из Москвы весной охотились в Петушинском районе. Обвиняемый выстрелил по стае гусей, но попал в знакомого. Повёз его в больницу. Но по пути тот скончался от полученных травм и острой кровопотери. Следователю стрелок пояснил, что дело происходило утром, и у него была снижена реакция. За причинение смерти по неосторожности мужчине грозило до двух лет лишения свободы, но супруга погибшего простила обвиняемого. Позже это сделали и родители, потерявшие сына. Петушинским районным судом вынесено постановление о прекращении уголовного дела.