Украинские поклонники Ани Лорак недовольны стремлением артистки зарабатывать на чужбине. Фанаты уверены, что артистка должна быть более патриотичной.

Украинские поклонники Ани Лорак недовольны стремлением артистки зарабатывать на чужбине. Фанаты уверены, что артистка должна быть более патриотичной.Ани, которая родилась на Украине, но живет и работает в России, приехала в Киев, чтобы принять участие в съемках на телеканале "Интер". Лорак попала в список так называемых "незапрещенных" в Незалежной исполнителей, поэтому она совершенно свободно участвует в проектах и у нас, и у себя на родине.Фотоотчет с мероприятия знаменитость опубликовала в личном микроблоге. На сцене артистка позирует в брючном костюме, украшенном переливающимися серебряными пайетками, и черном топе. Образ певицы дополнили босоножки на высоком каблуке.В комментариях некоторые украинцы упрекнули артистку в беспринципности. Кто-то даже намекнул, что вокалистка поступает как предатель."Вопрос 3, Что для АниЛорак – Украина? (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Ну и езжай в свою Украину. Нечего предателям делать в нашей стране", "Мы в России ее очень любим и уже не отдадим никому!", – спорили интернет-обыватели.Добавим, что Ани приняла участие в программе "Главная елка страны", которая является аналогом российского "Голубого огонька". Кроме нее в записи приняли участие Таисия Повалий и София Ротару. К слову, вокалистов из нашей страны до участия в шоу не допустили. Каналы, которые продемонстрируют российских звезд в эфире, заплатят внушительный штраф. Об этом сообщает Teleprogramma.pro.