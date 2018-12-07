Будни украинских депутатов, как известно, проходят весело и увлекательно. Махать кулаками народные избранники не стесняются даже на камеру. Очередной инцидент с участием законодателей произошел в прямом эфире парламентского телеканала Рада. Представитель Блока Петра Порошенко Олег Барна подрался с членом партии Свобода Юрием Левченко.

Будни украинских депутатов, как известно, проходят весело иувлекательно. Махать кулаками народные избранники не стесняются даже накамеру. Очередной инцидент с участием законодателей произошел в прямомэфире парламентского телеканала "Рада". Представитель "Блока ПетраПорошенко" Олег Барна подрался с членом партии "Свобода" Юрием Левченко.Инцидент случился во время обсуждения военного положения в стране. По словам Барны, парламентарии, которые не участвовали в операции в Донбассе, не имеют права делать заявления о введении особого режима и критиковать бюджет Украины, передает . Левченко, в свою очередь, назвал оппонента "прислужником олигархата". "Вы показали свой уровень, вот как тот человек, который пьяным врезается в трамвай в Киеве", – заявил депутат. После этого завязалась драка.