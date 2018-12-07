Украинский консул в Москве навестил в СИЗО Лефортово арестованных за нарушение российской границы украинских военных моряков. Украинский дипломат Альберт Черняков встретился с Денисом Гриценко, Романом Мокряком, Юрием Безъязычным и Богданом Головашем.

Украинский консул в Москве навестил в СИЗО "Лефортово" арестованных за нарушение российской границы украинских военных моряков. Украинский дипломат Альберт Черняков встретился с Денисом Гриценко, Романом Мокряком, Юрием Безъязычным и Богданом Головашем.У арестованных на два месяца за попытку незаконного прорыва на двух бронекатерах и буксире ВМС Украины через Керченский пролив украинцев в камерах есть телевизоры. Им также передали посылки от родственников и по 74 доллара на человека, сообщает ТАСС. Уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Людмила Денисова добавила, что есть договоренность о разговоре задержанных с родными.10 декабря украинский консул встретится еще с шестью моряками, столько же человек он посетит и 11 декабря. А 12 декабря он навестит остальных пятерых моряков.6 декабря украинские дипломаты уже были в СИЗО "Матросская тишина". Здесь находятся раненые при задержании нарушители госграницы. У двоих из них легкие ранения рук, а третьего моряка – ранения в обе ноги.Все 24 украинских моряка были задержаны 25 ноября. Для того, чтобы остановить не откликавшиеся на настойчивые призывы остановиться украинские бронекатера и буксир, погранслужбе России пришлось применять навалы и открыть огонь. Группа украинских кораблей вошла в закрытый для судоходства Керченский пролив и опасно маневрировала, создавая угрозу безопасности находящихся в этой зоне судов. Было возбуждено уголовное дело. По обвинению в нарушении российской госграницы украинцам грозит до 6 лет лишения свободы.Как отметила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова, двое украинских моряков точно не понимали последствий своих действий при нарушении российской госграницы. В Москве считают, что демонстративная попытка незаконного прохода Керченского пролива украинскими военными кораблями — провокация. Одним из ее следствий стал отказ от встречи президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина на саммите G20 в Аргентине.