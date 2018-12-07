Археологи из Швеции, Франции и Дании обнаружили старейший след
ДНК бактерии чумы в коллективном захоронении на юго-западе Швеции. Их открытие
служит доказательством того, что болезнь зародилась на территории Европы –
между современными государствами Украиной, Молдовой и Румынией.
Археологи из Швеции, Франции и Дании обнаружили старейший след
ДНК бактерии чумы в коллективном захоронении на юго-западе Швеции. Их открытие
служит доказательством того, что болезнь зародилась на территории Европы –
между современными государствами Украиной, Молдовой и Румынией.
Ученые нашли фрагменты бактерии в захоронении в районе
города Фальчепинг. Благодаря современным технологиям археологам удалось распознать следы
генома чумы Yersinia pestis
в скелетах крестьян, которые жили около 4 900 лет назад. Находка указывает на то, что первая в мире эпидемия проникла вдоль торговых путей из Европы в
Азию. Ранее ученые утверждали, что страшная болезнь пришла из Азии.
"Открытие такого раннего варианта бактерии в Фальчепинге стало совершенной неожиданностью, поскольку предыдущие исследования указывали на происхождение Yersinia pestis в Азии. Мы полагаем, что первая чума, возможно, вспыхнула в
Кукутень-Трипольской культуре к северу от Черного моря за несколько сотен лет
до Фальчепинга и затем распространилась как на запад, так и на восток, меняясь
по пути", – передает слова археолога Гетеборгского университета Карл-Йоран Шегрен RT.
Недавно российские археологи нашли на Зарайской стоянке череп мамонта с кладом внутри. Речь идет о кремневых изделиях и заготовках для орудий. Позже специалисты обнаружили жилище первобытного человека. Подобная находка является на этой территории редкостью.