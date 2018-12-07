Археологи из Швеции, Франции и Дании обнаружили старейший след ДНК бактерии чумы в коллективном захоронении на юго-западе Швеции. Их открытие служит доказательством того, что болезнь зародилась на территории Европы – между современными государствами Украиной, Молдовой и Румынией.

Археологи из Швеции, Франции и Дании обнаружили старейший следДНК бактерии чумы в коллективном захоронении на юго-западе Швеции. Их открытиеслужит доказательством того, что болезнь зародилась на территории Европы –между современными государствами Украиной, Молдовой и Румынией.Ученые нашли фрагменты бактерии в захоронении в районегорода Фальчепинг. Благодаря современным технологиям археологам удалось распознать следыгенома чумы Yersinia pestisв скелетах крестьян, которые жили около 4 900 лет назад. Находка указывает на то, что первая в мире эпидемия проникла вдоль торговых путей из Европы вАзию. Ранее ученые утверждали, что страшная болезнь пришла из Азии."Открытие такого раннего варианта бактерии в Фальчепинге стало совершенной неожиданностью, поскольку предыдущие исследования указывали на происхождение Yersinia pestis в Азии. Мы полагаем, что первая чума, возможно, вспыхнула вКукутень-Трипольской культуре к северу от Черного моря за несколько сотен летдо Фальчепинга и затем распространилась как на запад, так и на восток, меняясьпо пути", – передает слова археолога Гетеборгского университета Карл-Йоран Шегрен RT.Недавно российские археологи нашли на Зарайской стоянке череп мамонта с кладом внутри. Речь идет о кремневых изделиях и заготовках для орудий. Позже специалисты обнаружили жилище первобытного человека. Подобная находка является на этой территории редкостью.