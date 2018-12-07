Певица Рита Дакота дала откровенное интервью. Артистка рассказала, что участие в шоу Фабрика звезд стало для нее самым большим испытанием.

Певица Рита Дакотадала откровенное интервью. Артистка рассказала, что участие в шоу "Фабрика звезд"стало для нее самым большим испытанием.Несколько месяцевназад артистка ошарашила поклонников заявлением: она и ее супруг артист ВладСоколовский разводятся. Дакота узнала, что возлюбленный изменял ей в течениетрех лет брака. Артистка отмечала, что ее жизнь больше никогда не станет прежней.Сейчас знаменитостьне отрицает, что после расставания с супругом она впала в депрессию и долгоприходила в себя, однако семейная драма – это не самое страшное, что довелосьпережить Рите. Когда артистке было 17 лет, она стала участницей реалити-шоу "Фабриказвезд"."Я до сих пор сужасом вспоминаю тот период. На "Фабрике" тебя перемалывают, ломают и постоянноунижают. Я на проекте была изгоем, со мной никто не общался. У меня же дедушкаумер, когда я улетала на "Фабрику". Он меня проводил, но пока я была в самолете,скончался. Мама рассказала мне об этом лишь спустя две недели, поскольку знала,что если я буду в курсе, то сразу уеду домой. Так вот, когда правда вскрылась,ко мне никто не подошел и не утешил", – рассказа Дакота в интервью YouTube-каналу"Нежный редактор".Руководству шоу ненужна была зареванная девушка в кадре, Риту решили отправить ее домой. Дакотувозмутило отношение продюсеров, она сообщила, что не будет уезжать. "Тогдамне сказали: "хорошо, оставайся, но не вздумай плакать. Если мы увидим, что тыплачешь, поедешь домой". Именно поэтому я плакала в солярии, там не было камер.Я была очень загорелой: ходила в солярий каждый день на 10 минут, ревела, апотом вытирала сопли и шла в кадр", – вспоминает артиста.По словам вокалистки,на "Фабрике" она находилась под жутким психологическим давлением. Девушку унижали, каждый день говорили, что она "ничтожество, "пушечное мясо", которое взяли,чтобы "выкинуть". "Фабрика звезд" – это тюрьма. Это жестокая, бутафорскаяистория. Там все пластиковое, не настоящее", – призналась артистка.Дакота сообщила, что былаединственным веганом на шоу, и с ее предпочтениями никто не считался, ее буквально морили голодом. "Всемприносят сосиски, пельмени, сыр, йогурт и колбасу, а то, что я это не ем, всем ***,мне приносили соевое мясо коробками сушеное – в коробках ошметки пластиковые, гавайскуюсмесь – рис и овощи. Я питалась этим четыре месяца. У меня полетело здоровьенафиг. Я после шоу еще четыре месяца колола по четыре укола в сутки", -вспоминает знаменитость.Также Дакотаотметила, что на проекте была чудовищная конкуренция. "Однажды был случай, чтоодин рок-коллектив выбрал меня, чтобы вместе исполнить песню. Я ее разучиваланеделю, вышла на сцену и поняла, что играет совершенно другая композиция.Приходилось импровизировать, вести себя, как дура. Уже потом я узнала, чтоколлектив изменил композицию и передал мне диск с новой песней, который сломали выбросил другой участник. Так что испытанное мною на "Фабрике" былопострашнее развода", – рассказала Дакота.