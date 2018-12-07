Певица Рита Дакота
дала откровенное интервью. Артистка рассказала, что участие в шоу Фабрика звезд
стало для нее самым большим испытанием.
Певица Рита Дакота
дала откровенное интервью. Артистка рассказала, что участие в шоу "Фабрика звезд"
стало для нее самым большим испытанием.
Несколько месяцев
назад артистка ошарашила поклонников заявлением: она и ее супруг артист Влад
Соколовский разводятся. Дакота узнала, что возлюбленный изменял ей в течение
трех лет брака. Артистка отмечала, что ее жизнь больше никогда не станет прежней.
Сейчас знаменитость
не отрицает, что после расставания с супругом она впала в депрессию и долго
приходила в себя, однако семейная драма – это не самое страшное, что довелось
пережить Рите. Когда артистке было 17 лет, она стала участницей реалити-шоу "Фабрика
звезд".
"Я до сих пор с
ужасом вспоминаю тот период. На "Фабрике" тебя перемалывают, ломают и постоянно
унижают. Я на проекте была изгоем, со мной никто не общался. У меня же дедушка
умер, когда я улетала на "Фабрику". Он меня проводил, но пока я была в самолете,
скончался. Мама рассказала мне об этом лишь спустя две недели, поскольку знала,
что если я буду в курсе, то сразу уеду домой. Так вот, когда правда вскрылась,
ко мне никто не подошел и не утешил", – рассказа Дакота в интервью YouTube-каналу
"Нежный редактор".
Руководству шоу не
нужна была зареванная девушка в кадре, Риту решили отправить ее домой. Дакоту
возмутило отношение продюсеров, она сообщила, что не будет уезжать. "Тогда
мне сказали: "хорошо, оставайся, но не вздумай плакать. Если мы увидим, что ты
плачешь, поедешь домой". Именно поэтому я плакала в солярии, там не было камер.
Я была очень загорелой: ходила в солярий каждый день на 10 минут, ревела, а
потом вытирала сопли и шла в кадр", – вспоминает артиста.
По словам вокалистки,
на "Фабрике" она находилась под жутким психологическим давлением. Девушку унижали, каждый день говорили, что она "ничтожество, "пушечное мясо", которое взяли,
чтобы "выкинуть". "Фабрика звезд" – это тюрьма. Это жестокая, бутафорская
история. Там все пластиковое, не настоящее", – призналась артистка.
Дакота сообщила, что была
единственным веганом на шоу, и с ее предпочтениями никто не считался, ее буквально морили голодом. "Всем
приносят сосиски, пельмени, сыр, йогурт и колбасу, а то, что я это не ем, всем ***,
мне приносили соевое мясо коробками сушеное – в коробках ошметки пластиковые, гавайскую
смесь – рис и овощи. Я питалась этим четыре месяца. У меня полетело здоровье
нафиг. Я после шоу еще четыре месяца колола по четыре укола в сутки", -
вспоминает знаменитость.
Также Дакота
отметила, что на проекте была чудовищная конкуренция. "Однажды был случай, что
один рок-коллектив выбрал меня, чтобы вместе исполнить песню. Я ее разучивала
неделю, вышла на сцену и поняла, что играет совершенно другая композиция.
Приходилось импровизировать, вести себя, как дура. Уже потом я узнала, что
коллектив изменил композицию и передал мне диск с новой песней, который сломал
и выбросил другой участник. Так что испытанное мною на "Фабрике" было
пострашнее развода", – рассказала Дакота.