Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по району Новокосино разыскивают пропавшего без вести Кочергина Максима Станиславовича, 20.11.1977 года рождения...

Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по району Новокосино разыскивают пропавшего без вести Кочергина Максима Станиславовича, 20.11.1977 года рождения, уроженца г. Москвы, который 25.11.2018 ушел из дома с Новокосинской улицы, и с тех пор его местонахождение неизвестно.Приметы: на вид 40 лет, рост 175-180 см, худое телосложение, волосы короткие русые, глаза серые.Особые приметы: на спине татуировка в виде узоров.Был одет: одежда не установлена.УВД по ВАО ГУ МВД России по г. Москве просит всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемого, сообщить по телефонам(495) 965-14-01; (495) 965-22-48, (495) 701-20-02, (495) 701-15-30 и в службу «102» (с мобильных телефонов – 112).Пресс-служба УВД по ВАО(495) 965-29-73