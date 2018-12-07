Ангелу Меркель под несмолкающие овации проводили на партийную пенсию: канцлер Германии ушла с поста главы Христианско-демократического союза (ХДС). Многим казалось, что непотопляемая фрау будет возглавлять ведущую партию Германии до глубокой старости, но судьба распорядилась иначе. Правда, вот с прощальным подарком соратники Меркель промахнулись.

АнгелуМеркель под несмолкающие овации проводили на партийную пенсию: канцлер Германии ушла с поста главы Христианско-демократическогосоюза (ХДС). Многим казалось, что непотопляемая фрау будет возглавлять ведущую партию Германии до глубокой старости, но судьбараспорядилась иначе. Правда, вот с прощальным подарком соратники Меркельпромахнулись.Напрощание однопартийцы подарили Меркель дирижерскую палочку, которой легендарныйКент Нагано дирижировал во время концерта для глав государств иправительств большой двадцатки в Гамбурге в 2017 году. Правда, непонятно кембудет теперь управлять фрау Меркель, да к тому же и подарок оказался с неприятнымнамеком.Сама Меркель,конечно, ничего такого не сказала – дареному коню в зубы не смотрят! Но один изделегатов съезда напомнил в его кулуарах, что саммит G20 в июле 2017 годазапомнился массовыми беспорядками, а симфонический концерт в филармонии наЭльбе чуть не отменили из-за протестов. Начавшись с получасовым опозданием, онпроходил под крики протестующих под окнами, а пока лидеры двадцатки наслаждалисьмузыкой, на улицах Гамбурга шли настоящие бои с применением слезоточивого газаи резиновых пуль.Именно поэтомудирижерскую палочку уже бывший соратник Меркель назвал бестактным подарком,объяснив свою оценку тем, что канцлер больше не будет задавать тактполитической музыке.В своейпоследней речи Ангела Меркель выразила благодарность за то, что ей выпала честьпочти на протяжении двух десятков лет возглавлять большую, великолепную иглавную, как она выразилась, партию. Себя она похвалила за достоинство исамоотверженность, с которыми выполняла свои обязанности."Пришло время открытьновую главу", – сказала в заключении Меркель и сорвала двадцатиминутные овации.Некоторые политики даже не смогли сдержать слез. В руках многих делегатовсъезда были плакаты, на которых было написано "Спасибо, шеф, за 18 летпредседательства в ХДС".Ангела Меркель возглавляет ХДС с 2000 года,а пост канцлера Германии занимает с 2005 года. Она – политик-тяжеловеси на сегодня – самая влиятельная женщина в мире. Мало кто знает, что будущий канцлер Германии вюности спекулировала черникой с фантастической в то время маржой – 200%. Делопроисходило в восточногерманском "Товариществе по торговле овощами ифруктами". Этот факт не мешал молодойАнгеле разносить на комсомольских собраниях других людей, которые поступалиточно так же.Ещефрау канцлер жутко боится собак. Страх появился у нее после того, как ее укусилза ногу охотничий пес. Все помнят казус, связанный с ее вынужденным общением ссобакой, которое произошло не где-нибудь, а в сочинской резиденции ВладимираПутина в 2007 году.Во время общения двух лидеров в комнату, где шлипереговоры, внезапно вошел лабрадор Кони и залаял. Меркель еле сдерживаластрах, но с честью прошла это испытание. Позже Владимир Путин рассказал, чтоему было неизвестно о фобии Меркель и после инцидента он принес ей своиизвинения.По своейосновной специальности Ангела Меркель(урожденная Каснер) – физик. Во время учебы в середине 70-х она встретиласвоего будущего первого мужа Ульриха Меркеля. Через пять лет супруги расстались,но замена нашлась быстро – фрау Меркель полюбила другого физика Иоахима Зауэра.Влюбленные официально расписались 30 декабря 1998 года. При этом, менять своюфамилию, полученную от первого мужа, будущий канцлер не стала.Чем займется Меркель после ухода из большой политики, пока неизвестно.Ведь на посту канцлера она останется еще до 2021 года. О своем решениизакончить политическую карьеру Меркель объявила в октябре 2018 года, тогда она признала растущее негодование избирателейдействиями правительства и выразила надежду, что ее уход позволит изменитьимидж власти и ее партии.