Литва ввела санкции против России после инцидента в Керченском проливе. Даля Грибаускайте отметила, что международные организации еще не ввели санкции, поэтому Литва ввела свои ограничения. По ее словам, очень непросто быть первыми.

Литва ввела санкции против России после инцидента в Керченском проливе. Об этом заявила президент этой страны Даля Грибаускайте.На встрече с украинским коллегой Петром Порошенко она сказала, что международные организации еще не ввели санкции, но Литва ввела свои, национальные, ограничения "в знак протеста против атаки в Керченском проливе". По ее словам, очень непросто быть первыми, кто вводит санкции.Также Грибаускайте рассказала, что литовские министры, в том числе министр иностранных дел, получают личные угрозы. Но при этом, как сообщает РИА Новости, Грибаускайте не уточнила, какие именно санкции были введены и какие поступают угрозы.В понедельник в Брюсселе пройдут переговоры глав МИД стран ЕС. Также состоится неформальный обед с главой МИД Украины Павлом Климкиным​​​. Дипломатический источник в Брюсселе сообщил, что среди европейских государств в данный момент нет согласия по вопросу санкций, и на переговорах таких решений не ожидается."Дискуссия сейчас не о том, нужны ли санкции, а о том, что делать в Азовском море, чтобы снизить напряженность, чтобы попробовать способствовать установлению диалога между двумя сторонами", — сказал он.Эту информацию подтвердил министр иностранных дел Германии Хайко Маас. "Я не вижу консенсуса в ЕС для новых санкций", — сказал глава немецкого МИД. Как сообщает ТАСС, он добавил, что Германия не будет предлагать вводить новые санкции.Между тем Вашингтон глубоко обеспокоен инцидентом в Керченском проливе. Как сообщает "Интерфакс", помощник заместителя секретаря по обороне США Лаура Купер заявила, что весь мир стал свидетелем "незаконной и необоснованной агрессии России по отношению к Украине" в международных водах. По ее словам, это является нарушением международного права.