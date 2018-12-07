Обвинение в совершении шести имущественных преступлений предъявлено 41-летнем местному жителю.

Следственным отделом ОМВД России по Кольчугинскому району завершено расследование уголовных дел в отношении 41-летнего местного жителя. Мужчине предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ст.158 УК РФ (кража).По версии следствия, осенью текущего года обвиняемый проникал в дачные дома, расположенные вблизи районного центра, и похищал бытовые предметы, продукты питания и алкоголь.Фигурант был задержан сотрудниками уголовного розыска на территории Кольчугино и дал признательные показания, пояснив, что похищенное имущество частично продал, а вырученные деньги потратил на личные нужды.Полицейскими установлена причастность подозреваемого к совершению шести краж. Общая сумма ущерба, причиненного собственникам, превысила 21 000 рублей.В настоящее время материалы уголовных дел с утвержденными обвинительными заключениями направлены в суд для рассмотрения по существу.