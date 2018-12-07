Благодаря работе «Ансата», оснащенного современным медицинским модулем, в Костромской области количество вылетов санитарной авиации увеличилось на треть
Благодаря работе «Ансата», оснащенного современным медицинским модулем, в Костромской области количество вылетов санитарной авиации увеличилось на треть
Костромская область стала одним из первых субъектов РФ, который приобрел «Ансат» по федеральной программе, поддержанной Президентом России Владимиром Путиным. Новый вертолет прибыл в регион в конце декабря 2017 года, и уже с 1 февраля 2018 года после оформления разрешительных документов заступил на дежурство.
Вертолет оснащен медицинским модулем, в комплект которого входит дыхательная аппаратура, дефибриллятор, диагностические и реанимационные аппараты, позволяет проводить необходимые медицинские мероприятия по поддержке жизненных функций во время полета пациентам с особо тяжелыми заболеваниями. Кроме того, госпитализация в течение первых суток заболевания или травмы увеличивает процент благоприятного исхода, отмечают врачи.
Всего в 2018 году санитарная авиация совершила 221 вылет (в 2017 году – 177). Треть из них – на счету вертолета «Ансат». Помощь на его борту оказана 80 тяжелобольным. И благодаря современным скоростным характеристикам воздушного судна время доставки из отделенных районов Костромской области сократилось в среднем на 20-30 минут, что, по мнению медиков, часто является очень важным фактором для оперативного назначения лечения людей.
Больше всего за этот период госпитализированы пациенты с сердечно-сосудистой патологией и заболеваниями легких, пострадавшие в ДТП и от травм, женщины с осложнениями беременности, новорожденные с патологией развития.
Задача по развитию санитарной авиации для оперативной доставки пациентов из отдаленных районов Костромской области поставлена главой региона Сергеем Ситниковым. Протяженность региона с запада на восток составляет более 600 км. Поэтому особое внимание уделяется оперативности госпитализации тяжелобольных в высокотехнологичные медицинские учреждения областного центра, в частности, из Вохмы, Шарьи.
Пациенты доставляются в Костромскую областную клиническую больницу имени Королева Е.И. (сосудистый центр), городскую больницу г. Костромы (травматологический центр), Костромскую детскую областную больницу и окружную больницу Костромского округа № 1.
Кроме того, для полноценной работы санавиации уже в текущем году оборудованы вертолетные посадочные площадки в шести районных центрах: Антропово, Кадые, Нее, Меже, Макарьеве, Парфеньево. Ранее площадки для вертолетов были сделаны в Вохме, Мантурово, Шарье, а также в заволжском районе Костромы (на ул. Московской).
В планах – оборудовать четыре площадки системой «ночной старт», которая позволит воздушным судам совершать перелеты в ночное время.