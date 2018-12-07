Благодаря работе «Ансата», оснащенного современным медицинским модулем, в Костромской области количество вылетов санитарной авиации увеличилось на треть

Благодаря работе «Ансата», оснащенного современным медицинским модулем, в Костромской области количество вылетов санитарной авиации увеличилось на третьКостромская область стала одним из первых субъектов РФ, который приобрел «Ансат» по федеральной программе, поддержанной Президентом России Владимиром Путиным. Новый вертолет прибыл в регион в конце декабря 2017 года, и уже с 1 февраля 2018 года после оформления разрешительных документов заступил на дежурство.Вертолет оснащен медицинским модулем, в комплект которого входит дыхательная аппаратура, дефибриллятор, диагностические и реанимационные аппараты, позволяет проводить необходимые медицинские мероприятия по поддержке жизненных функций во время полета пациентам с особо тяжелыми заболеваниями. Кроме того, госпитализация в течение первых суток заболевания или травмы увеличивает процент благоприятного исхода, отмечают врачи.Всего в 2018 году санитарная авиация совершила 221 вылет (в 2017 году – 177). Треть из них – на счету вертолета «Ансат». Помощь на его борту оказана 80 тяжелобольным. И благодаря современным скоростным характеристикам воздушного судна время доставки из отделенных районов Костромской области сократилось в среднем на 20-30 минут, что, по мнению медиков, часто является очень важным фактором для оперативного назначения лечения людей.Больше всего за этот период госпитализированы пациенты с сердечно-сосудистой патологией и заболеваниями легких, пострадавшие в ДТП и от травм, женщины с осложнениями беременности, новорожденные с патологией развития.Задача по развитию санитарной авиации для оперативной доставки пациентов из отдаленных районов Костромской области поставлена главой региона Сергеем Ситниковым. Протяженность региона с запада на восток составляет более 600 км. Поэтому особое внимание уделяется оперативности госпитализации тяжелобольных в высокотехнологичные медицинские учреждения областного центра, в частности, из Вохмы, Шарьи.Пациенты доставляются в Костромскую областную клиническую больницу имени Королева Е.И. (сосудистый центр), городскую больницу г. Костромы (травматологический центр), Костромскую детскую областную больницу и окружную больницу Костромского округа № 1.Кроме того, для полноценной работы санавиации уже в текущем году оборудованы вертолетные посадочные площадки в шести районных центрах: Антропово, Кадые, Нее, Меже, Макарьеве, Парфеньево. Ранее площадки для вертолетов были сделаны в Вохме, Мантурово, Шарье, а также в заволжском районе Костромы (на ул. Московской).В планах – оборудовать четыре площадки системой «ночной старт», которая позволит воздушным судам совершать перелеты в ночное время.