Местная жительница получила деньги за продажу зимних шин, которых у неё в действительности не было.

Следственным отделом МО МВД России «Муромский» возбуждено уголовное дело в отношении 20-летней жительницы города Мурома. Девушка подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.159 УК РФ (мошенничество).В начале ноября текущего года в дежурную часть МО МВД России «Муромский» поступило заявление от 38-летнего жителя республики Карачаево-Черкессия. Мужчина пояснил, что в конце октября откликнулся на объявление о продаже трех зимних шин жительницей Мурома, размещенном на популярном интернет-сайте. По договоренности мужчина перевел на банковскую карту продавца в качестве оплаты 9 000 рублей, после чего девушка должна была отправить товар транспортной компанией. Однако по истечении недели товар так и не был отправлен, потерпевший обратился в полицию.Личность и местонахождение подозреваемой были установлены сотрудниками уголовного розыска в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий. Ранее привлекавшаяся к уголовной ответственности 20-летняя девушка в содеянном созналась и пояснила, что колес у нее никогда не было, а денежные средства она потратила на личные нужды.В настоящее время расследование уголовного дела продолжается. В отношении фигурантки избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.