Полицейские отправились в Новогодний патруль. Благотворительный автопробег с таким названием стартовал по инициативе МВД России. Первой точкой маршрута стала Владимирская область, ковровские полицейские нанесли визит в детский дом поселка Мелехово.

Полицейские отправились в "Новогодний патруль". Благотворительный автопробег с таким названием стартовал по инициативе МВД России. Первой точкой маршрута стала Владимирская область, ковровские полицейские нанесли визит в детский дом поселка Мелехово. Малышам рассказали, как поступить на службу в органы, и поделились личным опытом. Полицейские поинтересовались, знают ли ребята правила личной безопасности. Детям задавали вопросы, как вести себя с незнакомцами, и что делать, если малыш потерялся в городе. Выяснилось, что воспитанники детского дома знают все правила безопасности на отлично. Малыши поблагодарили полицию за праздник и подарки, а "Новогодний патруль" отправился в другие детские дома страны.