Преступник угрожал насилием

Преступник угрожал насилиемВ Петушинском районе местного жителя обвиняют в вымогательстве. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Владимирской области.Молодой человек, находясь в состоянии алкогольного опьянения, пришел в квартиру незнакомого мужчины и начал требовать от него деньги. Угрожая насилием, злоумышленник привез потерпевшего на автомобиле к банкомату в Костерево. Там испуганный мужчина снял с банковской карты 3500 рублей и отдал их вымогателю, после чего тот скрылся.Полицеские задержали преступника. Уголовное дело передано в суд.