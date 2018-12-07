Она ушла из дома и не вернулась

Она ушла из дома и не вернуласьВо Владимирской области без вести пропала девочка. 15-летнюю Ангелину не видели с 30 ноября. О ее возможном местонахождении неизвестно ничего. К поискам подключились волонтеры «Лизы Алерт».Девочка живет в Покрове. В последний раз ушла из дома в тёмно-синей куртке, зелёном балахоне, чёрных джинсах, чёрных кроссовках и в чёрной шапке.Приметы Ангелины: рост 162 сантиметра, темные волосы тёмные, карие глаза.Поисковики обращаются ко всем, кто мог встретить девочку в эти дни или знает о том, где она может быть. Любую известную вам информацию сообщите по телефону 8-800-700-54-52 (звонок бесплатный ) или по номеру 112. Также можно позвонить инфоргу Валентине Савиновой — 8-919-002-48-37. Не проходите мимо, ребенок может нуждаться в вашей помощи.