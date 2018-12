Промо-акция американской компании Cheesecake Factory по раздаче 40 тысяч бесплатных чизкейками в честь дня рождения фирмы обернулась очередями, драками и арестом.

Промо-акция американской компании Cheesecake Factory по раздаче 40 тысяч бесплатных чизкейками в честь дня рождения фирмы обернулась очередями, драками и арестом, сообщает CNBC.Так, в ресторане города Арлингтон завязалась драка между клиентами, ожидавшими свой бесплатный десерт. Пришлось вызывать врачей и полицию. Одного человека арестовали.@DoorDash @ARLnowDOTcom @Cheesecake @washingtonpost @dcexaminer over 2hrs wait for delivery drivers,cars got ticketed,ppl got arrested n profanities thrown at the poor employees. Not worth getting injured over $6,jerks. pic.twitter.com/QovOL76QjX— p p (@pat_patsy_cake) 5 декабря 2018 г.В других городах любители сладкого были вынуждены томиться в долгих очередях. Несмотря на то, что по правилам акции бесплатный десерт доставался только тем, кто заказал чизкейк через сервис доставки DoorDash, все курьеры компании быстро оказались занятыми, и некоторые недовольные клиенты пришли за своим заказом сами.@DoorDash @ARLnowDOTcom@Cheesecake @washingtonpost@dcexaminer avoid this place like a plague. Over 2hrs wait to pickup a free