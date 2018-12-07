Председатель объединенного комитета начальников штабов США Джозеф Данфорд рассказал о том, готовит ли Пентагон нападение на Россию после провокации, которую в Керченском проливе устроила Украина. Тем временем другой американский военный чиновник – заместитель госсекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности Андреа Томпсон – предъявила России новое требование.

Председатель объединенного комитета начальников штабов США Джозеф Данфорд рассказал о том, готовит ли Пентагон нападение на Россию после провокации, которую в Керченском проливе устроила Украина. Тем временем другой американский военный чиновник – заместитель госсекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности Андреа Томпсон – предъявила России новое требование.Отношения между Россией и США продолжают осложняться, причем американская сторона использует практически любые поводы, чтобы усугубить этот процесс. Неудивительно, что некоторые эксперты стали всерьез опасаться, что реакцией Вашингтона на задержание нарушивших российскую границу военных кораблей Украины может быть неадекватно жесткой, вплоть до военного вторжения.Успокоить общественность поспешил председатель объединенного комитета начальников штабов США Джозеф Данфорд. Он подчеркнул, что военного ответа на инцидент в Керченском проливе Пентагон не готовит, передает . Он подчеркнул, что командование не станет перебрасывать в Черное море отряд кораблей, о чем ранее сообщалось как о практически свершившимся факте.Более того, выяснилось, что Джозеф Данфорд в течение нескольких часов вел переговоры с начальником Генштаба России Валерием Герасимовым и за все это время тема задержания трех украинских кораблей в Керченском проливе даже не поднималась. Американский генерал признался, что в основном они занимаются координацией действий в операциях по борьбе с террористами в Сирии.Впрочем, говорить о том, что отношения между странами кардинально улучшились пока рано. На это указывает тот факт, что другой американский военный чиновник, заместитель госсекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности Андреа Томпсон, предъявила России очередное требование. Она заявила, что Москва должна либо избавиться от своих ракет 9М729(SSC-8 по классификации НАТО), либо модифицировать ее.В Вашингтоне считают, что радиус действия ракеты составляет от 500 до 5500 километров, что не вписывается в Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. "Мяч на российской стороне. Они должны предпринять инициативу", – цитирует Андреу Томпсон.