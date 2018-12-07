Злоумышленник под предлогом срочного звонка попросил у школьника мобильный телефон и после совершения звонка скрылся с гаджетом...

«Сотрудники ОМВД России по Рязанскому району задержали 43-летнего жителя Подмосковья по подозрению в мошенничестве и покушении на мошенничество в отношении несовершеннолетних», – сообщила заместитель начальника УИиОС ГУ МВД России по г. Москве майор внутренней службы Екатерина Гузь.В дежурную часть территориального отдела полиции обратилась жительница столицы с заявлением о мошенничестве. По словам потерпевшей, к ее несовершеннолетнему сыну во дворе дома, расположенного на улице Маевок, подошел незнакомый мужчина. Под предлогом срочного звонка злоумышленник попросил у школьника мобильный телефон, совершил звонок, после чего с телефоном скрылся. Ущерб составил 8 тысяч рублей.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники ППСП территориального отдела полиции задержали подозреваемого на 1-м Казанском просеке. Им оказался ранее судимый 43-летний житель Московской области. Похищенный телефон он успел продать.Дознанием ОМВД России по Рязанскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 159 УК РФ «Мошенничество».Установлено, что мужчина причастен к покушению на мошенничество в отношении еще одного несовершеннолетнего, у которого также попросил телефон стоимостью 10 тысяч рублей для звонка, но не довел свой умысел до конца, так как школьник вовремя привлек внимание прохожих.Дознанием территориального отдела полиции возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 30 УК РФ «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и ст. 159 УК РФ «Мошенничество».В отношении подозреваемого избрана мера принуждения в виде обязательства о явке.Пресс-служба УВД по ЮВАО(495) 709-18-18