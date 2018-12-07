Злоумышленник похитил мобильный телефон пенсионера, оставленный на стуле, а затем через приложение перевел его денежные средства на свой счет...

Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по району Ново-Переделкино г. Москвы задержали 36-летнего неработающего ранее судимого москвича по подозрению в краже денежных средств с банковской карты у пенсионера.В полицию поступило сообщение от 71-летнего мужчины о том, что, выйдя из поликлиники, он обнаружил пропажу мобильного телефона. В банке пенсионер выяснил, что с принадлежащей ему банковской карты списаны денежные средства. Пожилой человек обратился в полицию.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска территориального ОМВД задержали подозреваемого. Им оказался 36-летний неработающий ранее судимый москвич.Установлено, что злоумышленник, воспользовавшись моментом, когда пожилой человек отвлекся, похитил мобильный телефон, оставленный на стуле. Затем он через приложение в мобильном телефоне перевел денежные средства на свой счет.Следственным отделением ОМВД России по району Ново-Переделкино г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.Пресс-служба УВД по ЗАО(499) 233-91-39