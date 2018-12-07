От иных артистов премьер на сцене приходится ждать годами. Да и новые они лишь условно – песни, обращенные в зал фразы, постановки номеров часто повторяются. А вот Валерия представляет вторую программу за год. И это совершенно новый для нее формат – он радикально отличие от шоу К солнцу, которое певица представляла в апреле в Крокусе.

От иных артистов премьер на сцене приходится ждать годами. Да и новые они лишь условно – песни, обращенные в зал фразы, постановки номеров часто повторяются. А вот Валерия представляет вторую программу за год. И это совершенно новый для нее формат – он радикально отличие от шоу "К солнцу", которое певица представляла в апреле в "Крокусе".Теперь артистка выбрала более академическую и центральную площадку – Международный дом музыки, где выступают лучшие голоса и коллективы. Валерия призналась, что камерный, почти семейный формат выступления мечтала опробовать давно. Ей хотелось показать себя именно сильной вокалисткой с классическим музыкальным образованием (она училась в Гнессинке у Кобзона и Геликановой), которая не прикрывается балетом и дорогими декорациями....Несколько елок для новогоднего антуража – вот и все, что позволила Валерия на сцене. Дюжины музыкантов – саксофониств, скрипачей, барабанщика, пианиста, гитариста – вполне хватило, чтобы певица раскрыла весь свой потенциал и богатый диапазон. Два часа она бередила души, удивляла, заставляла радоваться и грустить.Первой традицию петь в черном кабинете ввела Алла Пугачева. Все помнят ее программу 1998 года "Избранное" в ныне снесенном зале "Россия". Оказалось, что эмоционально это работает сильнее, чем у артистов, которые стараются взять размахом, дороговизной, технологичностью. Ведь на сцены ты – вне мишуры, перьев и ярких софитов! – весь словно оголенный нерв, сгусток энергии.Потом Пугачева научила петь без лишних внешних атрибутов и Лолиту. "Я поменяла концепцию программы, и помогала мне в этом Алла Борисовн, – рассказывала Милявская. – Была очередная программа, где было множество режиссерских номеров, я ими очень гордилась. Пришла на концерт Алла Борисовна и сказала: "Достала ты уже своими номерами, ты созрела, просто встань и пой!" Я года полтора внутри себя это прорабатывала. Оказалось – очень сложно".Способность дать акустический концерт – признак зрелости артиста, его профессиональной пригодности, способности несколько часов держать многотысячный зал только за счет голоса и харизмы. Таких на наших эстраде очень мало. Валерия =– в числе этих избранных единиц.Программу, которую она представила в Дому музыки, Валерия выстроила по принципу рестроспективы по песням Виктора Дробыша, Игоря Крутого и других авторов, которые и создали ее репертуар. Звучали песни из третьего альбома артистки под названием "Анна", который вышел еще в 1995 году. Исполнялись и "фирменные" хиты – "Нежность моя", "Рига-Москва", "Самолет". Причем в новых аранжировках и свежем звучании. Были и премьеры – Валерия исполнила романс на стихи Марины Цветаевой "Мне нравится", который накануне записывала для новогоднего телеогонька. Многие зрители в зале с удивлением, кстати, узнали, что в "Иронии судьбы" это произведение звучит в усеченном виде, теперь же они услышали полную версию. Точная в каждой ноте, оригинальная в подаче, эмоциональная в исполнении – Валерия покорила, очаровала, заворожила.Одним из самых трогательных моментов концерта было пение Валерией на украинском языке. Несколько лет назад она была членом жюри украинского "Голоса", там же впервые исполнила эта композицию о любви"У хвилях амура" из репертуара группы "Вопли Видоплясова". Она так полюбилась публике, что теперь артистка стала исполнять ее в сольных концертах. И это очень правильно, ведь музыка – вне политики, вне дрязг и склок сильных мира сего.Особенно это тронуло Нелли Кобзон. Цветущая вдова украинца по рождению, но патриота России по духу Иосифа Кобзона, вынесла Валерии роскошный букет. В знак любви и признательности. Вообще, цветов было так много, что, казалось, не хватит рук, чтобы из унести. Корзины и охапки несли и несли. Валерия их заслужила.А в зале ее хитам подпевали мама Галина Николаевна, дочь Анна Шульгина и ее молодой человек – рэп-исполнитель Слэм. Все происходящее они снимали на телефоны, потому что хотелось запечатлеть как можно больше. Ведь этот концерт не записывали, его не покажут по телевизору. А состояние радости, которое всем подарила Валерия, хочется сохранить, чтобы возвращаться с моменты меланхолии.