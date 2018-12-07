От иных артистов премьер на сцене приходится ждать годами. Да и новые они лишь условно – песни, обращенные в зал фразы, постановки номеров часто повторяются. А вот Валерия представляет вторую программу за год. И это совершенно новый для нее формат – он радикально отличие от шоу К солнцу, которое певица представляла в апреле в Крокусе.
От иных артистов премьер на сцене приходится ждать годами. Да и новые они лишь условно – песни, обращенные в зал фразы, постановки номеров часто повторяются. А вот Валерия представляет вторую программу за год. И это совершенно новый для нее формат – он радикально отличие от шоу "К солнцу", которое певица представляла в апреле в "Крокусе".
Теперь артистка выбрала более академическую и центральную площадку – Международный дом музыки, где выступают лучшие голоса и коллективы. Валерия призналась, что камерный, почти семейный формат выступления мечтала опробовать давно. Ей хотелось показать себя именно сильной вокалисткой с классическим музыкальным образованием (она училась в Гнессинке у Кобзона и Геликановой), которая не прикрывается балетом и дорогими декорациями.
...Несколько елок для новогоднего антуража – вот и все, что позволила Валерия на сцене. Дюжины музыкантов – саксофониств, скрипачей, барабанщика, пианиста, гитариста – вполне хватило, чтобы певица раскрыла весь свой потенциал и богатый диапазон. Два часа она бередила души, удивляла, заставляла радоваться и грустить.
Первой традицию петь в черном кабинете ввела Алла Пугачева. Все помнят ее программу 1998 года "Избранное" в ныне снесенном зале "Россия". Оказалось, что эмоционально это работает сильнее, чем у артистов, которые стараются взять размахом, дороговизной, технологичностью. Ведь на сцены ты – вне мишуры, перьев и ярких софитов! – весь словно оголенный нерв, сгусток энергии.
Потом Пугачева научила петь без лишних внешних атрибутов и Лолиту. "Я поменяла концепцию программы, и помогала мне в этом Алла Борисовн, – рассказывала Милявская. – Была очередная программа, где было множество режиссерских номеров, я ими очень гордилась. Пришла на концерт Алла Борисовна и сказала: "Достала ты уже своими номерами, ты созрела, просто встань и пой!" Я года полтора внутри себя это прорабатывала. Оказалось – очень сложно".
Способность дать акустический концерт – признак зрелости артиста, его профессиональной пригодности, способности несколько часов держать многотысячный зал только за счет голоса и харизмы. Таких на наших эстраде очень мало. Валерия =– в числе этих избранных единиц.
Программу, которую она представила в Дому музыки, Валерия выстроила по принципу рестроспективы по песням Виктора Дробыша, Игоря Крутого и других авторов, которые и создали ее репертуар. Звучали песни из третьего альбома артистки под названием "Анна", который вышел еще в 1995 году. Исполнялись и "фирменные" хиты – "Нежность моя", "Рига-Москва", "Самолет". Причем в новых аранжировках и свежем звучании. Были и премьеры – Валерия исполнила романс на стихи Марины Цветаевой "Мне нравится", который накануне записывала для новогоднего телеогонька. Многие зрители в зале с удивлением, кстати, узнали, что в "Иронии судьбы" это произведение звучит в усеченном виде, теперь же они услышали полную версию. Точная в каждой ноте, оригинальная в подаче, эмоциональная в исполнении – Валерия покорила, очаровала, заворожила.
Одним из самых трогательных моментов концерта было пение Валерией на украинском языке. Несколько лет назад она была членом жюри украинского "Голоса", там же впервые исполнила эта композицию о любви
"У хвилях амура" из репертуара группы "Вопли Видоплясова". Она так полюбилась публике, что теперь артистка стала исполнять ее в сольных концертах. И это очень правильно, ведь музыка – вне политики, вне дрязг и склок сильных мира сего.
Особенно это тронуло Нелли Кобзон. Цветущая вдова украинца по рождению, но патриота России по духу Иосифа Кобзона, вынесла Валерии роскошный букет. В знак любви и признательности. Вообще, цветов было так много, что, казалось, не хватит рук, чтобы из унести. Корзины и охапки несли и несли. Валерия их заслужила.
А в зале ее хитам подпевали мама Галина Николаевна, дочь Анна Шульгина и ее молодой человек – рэп-исполнитель Слэм. Все происходящее они снимали на телефоны, потому что хотелось запечатлеть как можно больше. Ведь этот концерт не записывали, его не покажут по телевизору. А состояние радости, которое всем подарила Валерия, хочется сохранить, чтобы возвращаться с моменты меланхолии.