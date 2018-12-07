Во Владимир пришла зима, а с ней и обильные снегопады. А это значит, что дорожники и инспекторы ДПС перешли в усиленный режим работы. Только накануне в городе произошло 15 аварий. По прогнозам синоптиков, такая погода сохранится и в выходные. Как оценивают уборку улиц владимирцы, куда обращаться, если что-то не устраивает и как не попасть в снежное ДТП? Узнала Маргарита Махрова.

Во Владимир пришла зима, а с ней и обильные снегопады. А это значит, что дорожники и инспекторы ДПС перешли в усиленный режим работы. Только накануне в городе произошло 15 аварий. По прогнозам синоптиков, такая погода сохранится и в выходные. Как оценивают уборку улиц владимирцы, куда обращаться, если что-то не устраивает и как не попасть в "снежное" ДТП? Узнала Маргарита Махрова.Мелкий снег идёт уже вторые сутки и осложняет движение на дорогах. Водители жалуются, что с утра не только нужно очистить свою машину, но и ухитриться спокойно доехать.Снежана, водитель: "Плохо проехать можно было... " - "А вы где живёте?" - "Боголюбово". - "А что, заметены дороги и выезды, или как?" - "Дороги, выезды под покровом снега, скользко на дороге, плохо посыпано и тормозить вообще невозможно".В соцсетях водители предупреждают друг друга о ситуации на дорогах столицы областного центра и окрестностей, делятся фотографиями ДТП: кто-то улетел в кювет или столкнулся, а кто-то чуть не попал под колёса. Чаще всего аварии происходят в тёмное время суток: утренние и вечерние часы. В снежную погоду, как правило, число ДТП возрастает. Накануне, к примеру, во Владимире зафиксировали более 15 мелких аварий. В Госавтоинспекции водителей и пешеходов просят быть особенно внимательными.Михаил Маслов, старший инспектор УГИБДД по Владимирской области: "Увеличилось количество съездов в кювет, когда водители на загородных участках дорог неправильно выбирают скорость движения, дистанцию, боковой интервал. Если это возможно, отказаться от управления транспортом на эти часы, дни, неукоснительно соблюдать требования дорожного движения, а пешеходам, в свою очередь, в тёмное время суток использовать световозвращающие элементы".На борьбу со снегом в круглосуточном режиме выходят коммунальщики. От льда и снежной каши очищают как главные, так и второстепенные улицы города, автогрейдеры работают и в присоединённых территориях. В утреннюю и дневную смены сегодня вышли 53 единицы техники и 70 человек в бригадах ручной уборки. По словам коммунальщиков, хотя бороться со снегом трудно, но они справляются."У нас прошли ещё ребята, сбрасывают снег с тротуара, вот мы двое подбираем, грузим".Пешеходы говорят, что город в целом чистят неплохо, а управкомпании стараются следить за чистотой во дворах.Зоя Краснова, жительница г. Владимира: "Я уж вышла, конечно, всё убрано, всё хорошо вычищено, и вообще хорошо убирают".Татьяна, жительница г. Владимира: "Без проблем, мне кажется, чисто, нормально убирают. И управкомпания убирает, дворник есть".Однако мамы с колясками сетуют: во дворах снега по-прежнему много - не проехать.Валерия, жительница г. Владимира: "В районе Белого дома вот можно пройти, а вот туда подальше пройти невозможно".В приоритете для коммунальных служб - дороги, ведущие к социально важным объектам, и оживлённые магистрали. Мешают уборке стоящие на обочинах машины, автовладельцев убедительно просят с пониманием относиться к работе дорожников, а ещё не бросать транспорт без присмотра...Николай Дятлов, зам. директора ЦУГД: "Это затрудняет проезд комбинированных дорожных машин и других процессов производства уборки. И днём, и ночью работают, вот в эту ночь в снегопад работали 52 единицы техники, из них 24 комбинированных дорожных машин, делали всё, что необходимо, по разгребанию, подметанию, обработке противогололёдной".Глава горадминистрации Андрей Шохин поручил контролировать зимнюю уборку улиц и дворов Владимира начальнику городского управления ЖКХ Алексею Шумнику. Если ваш двор плохо убирают - жалуйтесь в управкомпанию или ТСЖ. В случае, если гололёд и сугробы появились на муниципальной территории, а их никто не чистит, можно позвонить на горячую линию Центра управления городскими дорогами по телефонам, которые вы видите на экране.