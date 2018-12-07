Мероприятие прошло в преддверии Дня Конституции

Мероприятие прошло в преддверии Дня КонституцииВо Владимире состоялось торжественное мероприятие, посвящённое 25-летию Конституции РФ. Там присутствовали Губернатор Владимир Сипягин, заместитель председателя ЗС Вячеслав Картухин, главный федеральный инспектор Сергей Мамеев, руководители региональных управлений федеральных ведомств, общественники, преподаватели, школьники и студенты.В преддверии национального праздника глава региона вручил награды жителям Владимирской области. Все они вносят существенный вклад в развитие родного края, а также активно участвуют в общественно-политической жизни нашей земли.Заведующий кафедрой ВлГУ Олег Никитин и заведующая Центром развития ребенка – детским садом № 109 Ольга Филиппова награждены Почётной грамотой Президента России за заслуги в области образования, в подготовке квалифицированных специалистов и многолетнюю добросовестную работу.Кроме того, благодарности Президента России получили директор Владимирского филиала Финуниверситета Наталья Юдина, учитель средней школы № 7 в Кольчугино Сергей Циклов, заместитель директора департамента образования Светлана Болтунова и учитель Фоминской школы Гороховецкого района Ольга Черемина.Но и это еще не все. Старший тренер владимирской спортшколы по спортивной гимнастике им. Н.Г. Толкачёва Юрий Королёв и председатель областной Ассоциации родителей детей-инвалидов «СВЕТ» Любовь Кац тоже награждены благодарственными письмами Президента России.Также Владимир Сипягин вручил медаль «За заслуги перед Владимирской областью» начальнику регионального управления Московского индустриального банка Александру Крутову – за большой вклад в социально-экономическое развитие региона и многолетнюю добросовестную работу.