У мужчин возник конфликт, который они решали кулаками

У мужчин возник конфликт, который они решали кулакамиОктябрьский районный суд признал владимирца виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, сообщает прокуратура.Летом 2016 года мужчина отдыхал в рестобаре «Пятница» на Большой Московской. В заведении у него возник конфликт с незнакомым ему молодым человеком. Они вышли на улицу, что «поговорить». Там мужчина несколько раз ударил парня в челюсть, отчего тот получил открытый 2-х сторонний перелом нижней челюсти со смещением отломков.Пострадавшему понадобилась ортогнатическая операция. У молодого человека осталась неизгладимая обезображенность лица, придающая ему асимметричность, появился заметный дефект речи. Ему снова придется ложиться под нож хирурга.Суд приговорил нарушителя к 3 годам лишения свободы в колонии общего режима.