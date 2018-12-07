На посту главы ХДС Ангелу Меркель сменит генсек партии Аннегрет Крамп-Карренбауэр, набравшая 517 голосов. Ее конкурент, решивший вернуться в большую политику из бизнеса Фридрих Мерц, был поддержан 482 делегатами. Министр здравоохранения Йенс Шпан во второй тур не прошел.

На посту главы ХДС Ангелу Меркель сменит генсек партии Аннегрет Крамп-Карренбауэр, набравшая 517 голосов. Ее конкурент, решивший вернуться в большую политику из бизнеса Фридрих Мерц, был поддержан 482 делегатами. Министр здравоохранения Йенс Шпан во второй тур не прошел. Голосование состоялось на съезде в Гамбурге.Как передает "Интерфакс", победительнице подарили букет цветов, а она, в свою очередь, поблагодарила однопартийцев за доверие. Считается, что Аннегрет Крамп-Карренбауэр поддерживается канцлером Ангелой Меркель. Она выступает за ответственной подход во внешней политике и увеличение трат на оборонку. Кроме того, после украинской провокации в Керченском проливе политик предложила запретить российским судам заходить в порты западных стран. Что касается СП-2, то вместо отказа от него Крамп-Карренбауэр предлагает снизить объемы прокачки голубого топлива через газопровод.Аннегрет Крамп-Карренбауэр родилась 9 августа 1962-го в Сааре. В ХДС вступила в 1981-м, в 2011-2018 годы возглавляла саарский ландтаг. С февраля текущего года с подачи Меркель она стала генсеком партии, после чего ее стали называть протеже канцлера.Ранее, комментируя происходящее в Германии "Вестям недели", политолог Александр Рар отметил, что бундесканцлерин будет "всеми силами проталкивать на пост председателя партии своего человека", чтобы "обеспечить себе тыл".