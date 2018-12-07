Новая система обращения с твёрдыми коммунальными отходами начнет действовать с января

Новая система обращения с твёрдыми коммунальными отходами начнет действовать с январяКомпания «Владэкотехпром» открыла свою «горячую линию» по работе новой системы обращения с твёрдыми коммунальными отходами.Региональный оператор в сфере обращения с твёрдыми коммунальными отходами на территории Владимирской области напоминает, что новая система начнет действовать с начала следующего года.Узнать все, что связано с «мусорной» тематикой можно по телефонам : 8-800-200-38-25, (4922) 37-71-25.График работы: с 09.00 до 17.00, перерыв – с 12.00 до 13.00.