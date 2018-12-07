Новый проект департамента транспорта и дорожного хозяйства рассчитан на 5 лет

Новый проект департамента транспорта и дорожного хозяйства рассчитан на 5 летРегиональный департамент транспорта и дорожного хозяйства представил программу реализации нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» по направлениям «Дорожная сеть» и «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства».Для реализации проекта, который рассчитан на 5 лет (с 2019 по 2024 год), сформировали Владимирскую городскую агломерацию, включившую в себя почти 794 километра автодорог, в том числе 191 километр федеральных дорог, 272 километра дорог регионального и межмуниципального значения и 330 километров дорог местного значения.Сюда вошли Владимир, Судогда, Суздаль, Юрьев-Польский, Камешково, Лакинск, Радужный, Собинка и Ставрово.До 2024 года в области увеличат протяженность региональных дорог, соответствующих нормативным требованиям –до 50% и дорожной сети городской агломерации, соответствующей нормативным требованиям – до 85%.Кроме того, в департаменте транспорта запланировали и капитальный ремонт. За эти годы к нормативному состоянию должны привести около 340 километров дорог.