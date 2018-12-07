Москва постепенно погружается в атмосферу новогодних праздников. В эти выходные уже можно прогуляться по первым рождественским ярмаркам, покататься на снежных горках, а также продегустировать знаменитый салат Селедка под шубой по старинному рецепту и закупиться подарками.

Москва постепенно погружается в атмосферу новогодних праздников. В эти выходные уже можно прогуляться по первым рождественским ярмаркам, покататься на снежных горках, а также продегустировать знаменитый салат "Селедка под шубой" по старинному рецепту и закупиться подарками.Если кто-то еще не был в "Городе зимы", который совсем недавно открылся на ВДНХ, обязательно это сделайте в ближайшее время. Здесь можно покататься на коньках, снегоходе, скатиться на тюбинге с горки, поиграть в керлинг или просто в снежки. Чтобы обойти все площадки, понадобится почти целый день. Приходить лучше пораньше: по выходным с 10:30 на катках проходят утренние зарядки и эстафеты для всей семьи.Весело будет и в парке "Сокольники". 8 и 9 декабря там пройдет традиционный праздник, посвященный началу зимы. На площади устроят русские гуляния с уличными играми, хороводами и конкурсами. Каждый желающий сможет проверить свои силы в метании валенок и пробежаться на гигантских лыжах.До Нового года остается совсем немного, поэтому пришло время подумать уже и о праздничном столе В Измайловском кремле предлагают вспомнить рецепт селедки под шубой. Главному новогоднему блюду исполняется 100 лет. В честь этого юбилея проведут дегустации, кулинарные мастер-классы, а еще приготовят гигантскую порцию салата, которую занесут в книгу рекордов России.Не забудьте и про подарки — их можно выбрать на рождественской ярмарке, которая уже сегодня открывается в Центральном доме художника. Здесь найдутся елочные украшения, одежда, игрушки — практически все ручной работы. Ну, а для тех, кто хочет самостоятельно сделать подарок, работает зона мастер-классов.И еще одна новость, которую нельзя пропустить: в оранжереях "Аптекарского огорода" поселились дикие кошки. Гладить и кормить нельзя, зато смотреть можно сколько угодно. Такая выставка здесь проводится впервые. Для посетителей она открывается уже 8 декабря.В столичных парках начали работать школы фигурного катания. Опытные инструкторы учат правильно поворачивать на льду, тормозить и выполнять базовые элементы. Занятия проводятся и для взрослых, и для детей. Большинство из них бесплатные.