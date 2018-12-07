Исследователь-энтузиаст из Голландии Фрэнк Хогербец предупредил человечество о тотальной катастрофе. По его словам, беда может произойти до 13 декабря.

Исследователь-энтузиаст из Голландии Фрэнк Хогербец предупредил человечество о тотальной катастрофе. По егословам, беда может произойти до 13 декабря.Аналитик отметил, что в ближайшие несколько днейпрогнозируется землетрясение, которое может привести к уничтожению всего живого.По словам Хогербеца, в этот период Земля будетрасположена между Венерой и Ураном.Гравитационное притяжение небесных тел с обеих сторон нашей планетыможет сдвинуть тектонические плиты Земли, что приведет к плачевным последствиям,передает Express.co.uk. Голландец полагает, что мощность землетрясениябудет почти на 90% больше, чем девятибалльное.Причем,землетрясения аналитик предсказал по всему миру. По егопрогнозам, скорее всего, это случится 9 или 10 декабря.Отмечается,что Хогербец сделал предсказание, используя свой индекс геометрии Солнечнойсистемы (SSGI), который "является вычислением набора данных для определенноговременного интервала значений, заданных конкретным геометрическим положениямпланет, Луны и Солнца". Он добавил, что после трех лет наблюдений стало ясно,что планетарная геометрия в Солнечной системе "явно приводит к увеличениюсейсмичности".Однако экспертыопровергли выводы Хогербеца, заявив, что невозможно предсказать землетрясения. Примечательно,что голландский исследователь несколько лет подряд предрекает подобныекатастрофы. К счастью, его предсказания пока не сбылись.