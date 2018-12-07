Известный певец Сергей Лазарев раскрыл завесу над своим тайным творчеством. Он признался, что под псевдонимом записал трек Пьяным, чем обманутым. Артист оправдывается тем, что это был эксперимент над аудиторией.

Известный певец Сергей Лазарев раскрыл завесу над своимтайным творчеством. Он признался, что под псевдонимом записал трек "Пьяным,чем обманутым". Артист оправдывается тем, что это был эксперимент надаудиторией.Хит "Пьяным, чем обманутым", опубликованный подпсевдонимом LVS, насамом деле исполняет Сергей Лазарев. Певец признался, что он поставилэксперимент – хотел понять, удастся ли ему завоевать молодежную аудиторию.Итог эксперимента Лазарева вполне удовлетворил. "Этобыл риск, однако риск оправдался! Мой голос не рассекретили. Спустя несколькодней трек разлетелся по соцсети и стал попадать в плейлисты к людям, которыевообще не слушают поп-музыку и уж точно не фанаты Лазарева", – доволенсобой Сергей."И да, Лазарев всегда в моде и всегда актуален!! И явам нравлюсь, даже если вы не знаете, что это Я)))", – продолжаетвосхищаться собой певец (орфография и пунктуация оригинала – Прим. ред).Некоторые поклонники в комментариях отметили, что все жеузнали голос Лазарева. Тем не менее, иони поблагодарили артиста за оригинальное решение.Напомним, не так давно певец признался, что в 2014 году у него родился сын Никита. Однако артист скрывал этот факт по нескольким причинам. Главная – нежелание делать из сына звезду в столь юном возрасте.По словам Сергея, тот же Филипп Киркоров постоянно возит Аллу-Викторию и Мартина с собой гастроли. Они выходят на красную дорожку, позируют фотографам и дают интервью, хотя самим по шесть лет. Однако Лазаревот такой перспективы для своего сынаприходит в ужас.