Комедийная актриса Екатерина Варнава стала очередной гостьей шоу Регины Тодоренко Пятница с Региной. Артистка призналась, что стыдится себя жалеть, и объяснила, почему до сих пор так и не вышла замуж.

Комедийная актриса Екатерина Варнава стала очередной гостьей шоу Регины Тодоренко "Пятница с Региной". Артистка призналась, что стыдится себя жалеть, и объяснила, почему до сих пор так и не вышла замуж.Катя Варнава пережила горе. Год назад у нее умер отец. ее родители прожили вместе 51 год. Теперь она и ее мать учатся жить по-новому, в частности, Катя старается привить матери вкус к новой жизни. Отец Варнавы был военным, а мать – врач. Родительница всю жизнь следовала за мужем, из одного города в другой.При этом мать, когда отец был в командировке, тащила семью на себе – ее и двух братьев. Катя рассказала, как мать с воспалением легких, с двумя большими сумками в руках (там лежали карточки) в -30 градусов делала обход пациентов на дому, пешком поднимаясь по лестнице.Вспоминая это, Катя стыдилась того, что иногда ей было себя жалко. "Я иногда пытаюсь себя пожалеть, что "Господи, там, 15-ый перелет за пять дней, я так устала, мне тут холодно, здесь дико жарко, и мне 33 года, а я уже там еле хожу, у меня ломит ноги, колени, локти, у меня начинается варикоз... Какая я несчастная, у меня смещение там каких-то поясничных дисков... " и так далее. Мне иногда так хочется себя пожалеть, но потом мне становится за это так стыдно", – призналась Варнава.Состояние актрисы совсем ухудшилось, когда она стала спать всего по часу-полтора в день, а в остальное время работать или заниматься собой. Катя рассказала, что могла вскочить в шесть утра, чтобы сделать укладку или маникюр. В итоге, у нее стал развиваться невроз и она сильно похудела.Однако ее возлюбленный, танцор Константин Мякиньков, вовремя заметил изменения в актрисе и постарался объяснить, что следует себя жалеть. В передаче Катя призналась, что он научил ее спокойствию и правильному расставлению приоритетов.Она живет гражданским браком с Константином, все время оттягивая момент свадьбы. Недавно он спросил у нее, почему они все никак не поженятся. Катя дала понять, что ее и так все устраивает. При этом Варнава сказала, что считает себя в глубине души холостяком. Она убеждена, что ее любимый очень похож на ее отца. И главное, что он воспринимает ее такой, какая она есть.