Сядет за сломанную челюсть. Октябрьский районный суд вынес приговор владимирцу, устроившему драку в ночном клубе. История произошла 22 июля этого года, в тот вечер подсудимый проводил время в увеселительном заведении в центре города.

Сядет за сломанную челюсть. Октябрьский районный суд вынес приговор владимирцу, устроившему драку в ночном клубе. История произошла 22 июля этого года, в тот вечер подсудимый проводил время в увеселительном заведении в центре города. Внезапно у него возник конфликт с незнакомым молодым человеком. Двое мужчин вышли выяснять отношения на улицу, и там подсудимый нанес пострадавшему несколько сильных ударов в лицо. В результате парень получил двухсторонний перелом нижней челюсти со смещением отломков. Ему уже сделали несколько операций, но лицо по-прежнему обезображено, появился дефект речи. Суд назначил любителю подраться 3 года лишения свободы в колонии общего режима.