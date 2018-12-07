Они исследуют леса, изучают озера и помогают взрослым сохранять природу Владимирской области. Сегодня юные экологи региона представили свои научные работы на областной исследовательской конференции. Победители будут представлять Владимирскую область на всероссийском экологическом фестивале. А их доклады дополнят страницы Красной книги нашего региона. Подробнее - Оксана Любимова.

Они исследуют леса, изучают озера и помогают взрослым сохранять природу Владимирской области. Сегодня юные экологи региона представили свои научные работы на областной исследовательской конференции. Победители будут представлять Владимирскую область на всероссийском экологическом фестивале. А их доклады дополнят страницы Красной книги нашего региона. Подробнее - Оксана Любимова.Эта конференция юных любителей природы - региональный этап ежегодного всероссийского экологического фестиваля "Древо жизни". Открытие начали с награждения победителей конкурса фотографий, плакатов и рисунков, посвященных особо охраняемым природным территориям Владимирской области. Михаил Ларин получил диплом за лучшую фотографию. Ученик 10-й школы Владимира вместе с родителями запечатлел Судогодский гейзер. Природный фонтан поразил школьника чистотой льда и радугой, играющей в брызгах воды. О красоте, которая совсем рядом, Миша решил рассказать окружающим.Михаил Ларин, участник конкурса "Давай сохраним": "Чтобы другие увидели эту красоту. Потому что многие не знают этой красоты мира нашего. Там так красиво было. Две ледяные стены, а на них снег. И это так красиво выглядит. С одной стороны там просто стена, и из нее выливалось немножко воды".Чтобы принять участие в конкурсе, дети рисовали, фотографировали и писали эссе о растениях и животных из Красной книги Владимирской области и памятниках природы родного края. На конкурс прислали больше семи сотен работ. И в каждой, говорят члены жюри, искренняя детская любовь к природе.Ольга Канищева, начальник областной дирекции особо охраняемых природных территорий: "Есть такие плакаты, которые настолько призывают к сохранению природных ресурсов, сохранению краснокнижных видов животных и растений, что, на самом деле, эти плакаты можно было бы тиражировать, размещать в каких-то общественных местах, чтобы взрослые видели, какое отношение детей к этой проблеме".Свои экологические доклады к нынешней конференции подготовили 17 участников из всех районов области. Андрей Котляров из Мурома летом изучал озеро Широха в Меленковском районе. Оно считается самым чистым озером Владимирской области. В своем докладе Андрей предложил запретить въезд машин на берег водоема. Его исследование показало, что отдыхающие совсем не берегут уникальные природные места.Андрей Котляров, участник конференции: "Мусор встречается, кострищ очень много. Хотя есть места для отдыха, их много, и там все обустроено. Но люди почему-то разжигают свои кострища, делают все свое. Мы как раз когда проходили этот маршрут, мы с собой брали пакеты и собирали весь мелкий мусор".Исследовательские работы участников конференции - это реальный вклад в сохранение природы. Во время исследований школьники делают настоящие открытия, которые потом помогают специалистам вписывать новые страницы в Красную книгу Владимиркой области.Ольга Канищева, начальник Областной дирекции особо охраняемых природных территорий: "Убеждаемся, что дети правильно определили то или иное растение или нашли то или иное гнездовье птицы редкой, хищника, например. И это еще одна точка в нашей Красной книге по находкам. Это такая глушь, такие дальние места, где не каждый человек может пробраться. А вот наши детки вместе с преподавателями или с ответственными родителями находят такие места и сообщают нам об этом".Победители региональной конференции будут представлять свои работы на всероссийском экологическом фестивале в Москве, главным призом которого будет поездка в лагерь "Артек".