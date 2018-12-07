Во Франции с новой силой разгорелись протесты. К желтым жилетам, выступающим против повышения цен на бензин, присоединились школьники и студенты. На подавление беспорядков брошено ещё почти 100 тысяч полицейских. Крупные города страны оказались в осадном положении. Хуже всего ситуация во французской столице, где из-за столкновений готовятся закрыть Эйфелеву башню, крупные магазины и музеи.

Во Франции с новой силой разгорелись протесты. К "желтым жилетам", выступающим против повышения цен на бензин, присоединились школьники и студенты. На подавление беспорядков брошено ещё почти 100 тысяч полицейских. Крупные города страны оказались в осадном положении. Хуже всего ситуация во французской столице, где из-за столкновений готовятся закрыть Эйфелеву башню, крупные магазины и музеи.Студенты, которым едва исполнилось 18, пугают своими лозунгами и поведением взрослых. Владельцы магазинов закрывают лавки железными роль-ставнями. Даже если раньше их не было, после недавних погромов теперь все владельцы торговых точек следят за движением протестующих.Попытки спровоцировать полицию на столкновение. Кто-то поджигает мусорный бак. Но до открытых столкновений не доходит. Полиция уходит в переулки.Студентов очень много. Полиции не заметно, ее очень мало и по сути огромную толпу никто не охраняет. Отношение к представителям не только власти, но и правопорядка у них, мягко говоря — недоброжелательное. Особенно после этих кадров — участников прошлых акций протеста буквально заставили встать на колени, лицом к стене.Видео, снятое в пригороде Парижа, обсуждают правозащитники и пользователи Интернета. Среди задержанных школьники и лицеисты, многим из которых нет даже 14 лет. При этом в МВД Франции уверяют, несмотря на возраст эти протестующие громили улицы и торговые точки.На подавление новых беспорядков в субботу дополнительно в столицу страны направлены 88 тысяч полицейских со всей Франции."Для борьбы с радикальными движениями завтра мы обеспечим масштабные меры безопасности во всей Франции. Будут мобилизована бронированная техника. Это не армия, не танки. Это отряды специального назначения национальной жандармерии, которые обеспечат расчистку баррикад", — заявил Кристоф Кастанер, министр внутренних дел Франции.Митингующие расходятся. До завтра. Сами говорят, что это затишье перед бурей.На всякий случай все туристические объекты в Париже завтра будут закрыты. Футбольная лига отменила ключевые матчи . Елисейский дворец взят под усиленную охрану.