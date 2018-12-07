Михаил Саакашвили стал Джокером. Отсиживающийся
в Нидерландах беглый политик нашел лазейку на Украину: он стал ведущим программы
под названием Путь в президенты на украинском телеканале ZIK.
Михаил Саакашвили стал "Джокером". Отсиживающийся
в Нидерландах беглый политик нашел лазейку на Украину: он стал ведущим программы
под названием "Путь в президенты" на украинском телеканале ZIK.
Карьера Михаила Саакашвили сделала новый зигзаг. Бывший
президент Грузии, экс-губернатор Одесской области, лидер украинского
"Движения новых сил" стал телеведущим. Первый выпуск новой программы
"Джокеры. Путь в президенты" выйдет в эфир 7 декабря.
Каким образом телеканал справляется с тем обстоятельством,
что политику запрещен въезд на Украину – он отсиживается в Нидерландах – держится
в тайне. Однако Саакашвили в себе уверен. Он утверждает, что понимает, какими
чертами характера должен обладать президент, неплохо знает украинских политиков
– и, конечно, поможет украинцам определиться с выбором в предстоящей
избирательной кампании.
"Джокеры. Путь в президенты" – новый сезон с новым
ведущим, которого знает весь мир. Он – президент, но он не баллотируется. Зато
расскажет, на что способны кандидаты. Это Михаил Саакашвили", – заявляет
телеканал ZIK в анонсе
новой передачи.
Тем временем в Грузии соратники Михаила Саакашвили,
обещавшие отменить против него уголовные дела, проиграли президентские выборы. После
чего в Тбилиси по обвинению в незаконной покупке оружия и подготовке
беспорядков были задержаны боевики с Украины – они прибыли из Незалежной вместе
с депутатом Верховной Рады Семеном Семенченко.
Напомним, Михаил Саакашвили неоднократно объявлял, что
непременно вернется на Украину. Только сделает это после того, как пройдут
президентские выборы, назначенные на весну 2019-го.