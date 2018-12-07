Михаил Саакашвили стал Джокером. Отсиживающийся в Нидерландах беглый политик нашел лазейку на Украину: он стал ведущим программы под названием Путь в президенты на украинском телеканале ZIK.

Михаил Саакашвили стал "Джокером". Отсиживающийсяв Нидерландах беглый политик нашел лазейку на Украину: он стал ведущим программыпод названием "Путь в президенты" на украинском телеканале ZIK.Карьера Михаила Саакашвили сделала новый зигзаг. Бывшийпрезидент Грузии, экс-губернатор Одесской области, лидер украинского"Движения новых сил" стал телеведущим. Первый выпуск новой программы"Джокеры. Путь в президенты" выйдет в эфир 7 декабря.Каким образом телеканал справляется с тем обстоятельством,что политику запрещен въезд на Украину – он отсиживается в Нидерландах – держитсяв тайне. Однако Саакашвили в себе уверен. Он утверждает, что понимает, какимичертами характера должен обладать президент, неплохо знает украинских политиков– и, конечно, поможет украинцам определиться с выбором в предстоящейизбирательной кампании."Джокеры. Путь в президенты" – новый сезон с новымведущим, которого знает весь мир. Он – президент, но он не баллотируется. Заторасскажет, на что способны кандидаты. Это Михаил Саакашвили", – заявляеттелеканал ZIK в анонсеновой передачи.Тем временем в Грузии соратники Михаила Саакашвили,обещавшие отменить против него уголовные дела, проиграли президентские выборы. Послечего в Тбилиси по обвинению в незаконной покупке оружия и подготовкебеспорядков были задержаны боевики с Украины – они прибыли из Незалежной вместес депутатом Верховной Рады Семеном Семенченко.Напомним, Михаил Саакашвили неоднократно объявлял, чтонепременно вернется на Украину. Только сделает это после того, как пройдутпрезидентские выборы, назначенные на весну 2019-го.