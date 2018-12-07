Российский артист Николай Бандурин лишился дома в подмосковном поселке Костино Пушкинского района в результате сильного пожара. В огне погибли и любимые питомцы семьи юмориста – собака и два кота. О случившемся рассказала супруга звезды Аншлага.

Российский артист Николай Бандурин лишился дома вподмосковном поселке Костино Пушкинского района в результате сильного пожара. Вогне погибли и любимые питомцы семьи юмориста – собака и два кота. О случившемся рассказала супруга звезды "Аншлага".Инцидент произошел 6 декабря в 13 часов дня. Внезапно в доме артиста выключилось электричество. Жена юмориста Марина позвонила мастеру, но было ужепоздно – дом загорелся. Огонь распространялся настолько быстро, что она неуспела воспользоваться огнетушителем. Тогда женщина разбудила Николая и помогла всем родственникам покинуть здание. В пожаре семья потеряла любимых питомцев."В доме былиогнетушители. Впрочем, тушить былобесполезно. Я стала выводить семью. Николай спал на втором этаже, я егорастолкала. В доме еще находилась 82-летняя свекровь и 31-летняя дочь сребенком. Всех людей, к счастью, вывела, буквально, в одних штанах. Однако неспасла животных – у нас жила собака породы джек рассел-терьер и два кота – одинкониш-рекс, а второй обычной породы. Они не смогли выбраться и сгорели", – передаетслова женщины "Московский комсомолец".Марина надышалась угарным газом, получила ожог руки и была доставлена в Пушкинскуюгородскую больницу. Николай обжег спину, но отказался от помощи врачей.Остальные члены семьи не пострадали.Позднее супруга артиста поблагодарила соседей, которые их временно приютили, дали еду и вещи. Женщина призналась, что во время пожара ее семья потеряла все."У нас сгорело все – и документы, и деньги и семейные фотографии. Мы какраз копили на ремонт этой крыши", – сообщила Марина. Теперь они будут сниматьквартиру, так как особняк в Пушкинобыл их единственным жильем. Семья разместила всоциальной сети клич о помощи: любой неравнодушный может финансово помочь им в восстановлении дома.Ранее звезда "Аншлага" Николай Бандурин снял горящий дом на мобильный телефон и разместил видеозапись на своей странице в Instagram. "Горит мой дом. Все живы. Ура", – написал он. Подписчики пожелали артисту терпения и сил.