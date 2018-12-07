Российский артист Николай Бандурин лишился дома в
подмосковном поселке Костино Пушкинского района в результате сильного пожара. В
огне погибли и любимые питомцы семьи юмориста – собака и два кота. О случившемся рассказала супруга звезды Аншлага.
Российский артист Николай Бандурин лишился дома в
подмосковном поселке Костино Пушкинского района в результате сильного пожара. В
огне погибли и любимые питомцы семьи юмориста – собака и два кота. О случившемся рассказала супруга звезды "Аншлага".
Инцидент произошел 6 декабря в 13 часов дня. Внезапно в доме артиста выключилось электричество. Жена юмориста Марина позвонила мастеру, но было уже
поздно – дом загорелся. Огонь распространялся настолько быстро, что она не
успела воспользоваться огнетушителем. Тогда женщина разбудила Николая и помогла всем родственникам покинуть здание. В пожаре семья потеряла любимых питомцев.
"В доме были
огнетушители. Впрочем, тушить было
бесполезно. Я стала выводить семью. Николай спал на втором этаже, я его
растолкала. В доме еще находилась 82-летняя свекровь и 31-летняя дочь с
ребенком. Всех людей, к счастью, вывела, буквально, в одних штанах. Однако не
спасла животных – у нас жила собака породы джек рассел-терьер и два кота – один
кониш-рекс, а второй обычной породы. Они не смогли выбраться и сгорели", – передает
слова женщины "Московский комсомолец".
Марина надышалась угарным газом, получила ожог руки и была доставлена в Пушкинскую
городскую больницу. Николай обжег спину, но отказался от помощи врачей.
Остальные члены семьи не пострадали.
Позднее супруга артиста поблагодарила соседей, которые их временно приютили, дали еду и вещи. Женщина призналась, что во время пожара ее семья потеряла все.
"У нас сгорело все – и документы, и деньги и семейные фотографии. Мы как
раз копили на ремонт этой крыши", – сообщила Марина. Теперь они будут снимать
квартиру, так как особняк в Пушкино
был их единственным жильем. Семья разместила в
социальной сети клич о помощи: любой неравнодушный может финансово помочь им в восстановлении дома.
Ранее звезда "Аншлага" Николай Бандурин снял горящий дом на мобильный телефон и разместил видеозапись на своей странице в Instagram. "Горит мой дом. Все живы. Ура", – написал он. Подписчики пожелали артисту терпения и сил.