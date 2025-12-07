Мусор незаконно складировали.

Во Владимирской области ликвидировали свалку мусора. Она находилась в Маленках на улице Муромская. Как рассказали в прокуратуре Владимирской области, рядом с контейнерами складировали бытовой мусор, полипропилен и ветки.В результате проверки ведомства директору МКУ «Управление городского хозяйства» было внесено представление. Нарушения были устранены, территорию привели в порядок. Помимо этого, правоохранительные органы возбудили уголовное дело по статье об административных нарушениях в сфере благоустройства.По результатам рассмотрения уголовного дела был назначен штраф в размере 10 тысяч рублей.