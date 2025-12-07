Студенты вузов и колледжей познакомятся на форуме с героями, чьи подвиги вдохновляют веками.

Организатором мероприятия стала региональная общественная организация патриотического воспитания молодежи Новый рубеж.Студенты вузов и колледжей познакомятся на форуме с героями, чьи подвиги вдохновляют веками. Среди них князья Древней Руси, полководцы Великой Отечественной войны, современные защитники Отечества на СВО.Для молодых людей подготовлена серия исторических лекций, а также интересная информация о том, как цифровые технологии помогают сохранять историческую память.Будут работать для участников мероприятия и интерактивные площадки, которые позволят отправить открытки с теплыми словами поддержки участникам СВО, познакомиться с историей средневековья, увидеть коллекцию артефактов Великой Отечественной войны.