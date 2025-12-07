Прокуратура Вязниковского района направила в суд уголовное дело в отношении 42-летнего водителя большегруза из Республики Татарстан. Его обвиняют в нарушении ПДД, повлекшем по

Прокуратура Вязниковского района направила в суд уголовное дело в отношении 42-летнего водителя большегруза из Республики Татарстан. Его обвиняют в нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности смерть двух человек. Трагедия произошла 18 сентября 2025 года на федеральной трассе М-7 «Волга» в Вязниковском районе. По версии следствия, водитель автомобиля «КамАЗ» с полуприцепом не заметил, как светофор на повороте