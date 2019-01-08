В полицию поступило сообщение о том, что в магазине на Дмитровском шоссе происходит драка...

«Участковыми уполномоченными полиции ОМВД России по району Северный задержан 35-летнего жителя столицы, подозреваемого в хулиганстве», – сообщила заместитель начальника УИиОС ГУ МВД России по г. Москве майор внутренней службы Екатерина Гузь.В полицию поступило сообщение о том, что в магазине на Дмитровском шоссе происходит драка. Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции установили, что неизвестный, войдя в продуктовый магазин, беспричинно начал наносить сотрудникам магазина удары по голове.Пострадавшие были доставлены в одно из столичных медицинских учреждений. Сотрудники полиции задержали подозреваемого – 35-летнего местного жителя.Отделением дознания территориального отдела полиции возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 213 УК РФ «Хулиганство». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.Пресс-служба УВД по СВАО(495) 616-06-29