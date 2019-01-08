Известный французский специалист и бывший главный тренер лондонского Арсенала Арсен Венгер может возглавить сборную Катара по футболу.

Известный французский специалист и бывший главный тренер лондонского "Арсенала" Арсен Венгер может возглавить сборную Катара по футболу.Как сообщает "Спорт-экспресс" со ссылкой на France Football, 69-летний француз является основным кандидатом на пост. При этом отмечается, что руководство национальной федерации футбола Катара планирует назначить Венгера тренером команды для ее подготовки к домашнему чемпионату мира, который пройдет в 2022 году.