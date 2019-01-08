Матчем в Астане продолжился очередной игровой день регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Местный Барыс одержал победу над хабаровским Амуром со счетом 4:2.

Матчем в Астане продолжился очередной игровой день регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Местный "Барыс" одержал победу над хабаровским "Амуром" со счетом 4:2.В составе победителей шайбы забросили Брэндон Боченски (19-я минута), Патрис Кормье (29-я), Егор Петухов (51-я) и Дастин Бойд (59-я). У гостей отличились Томаш Зогорна (200я) и Кирилл Рассказов (49-я)."Амур" потерпел четвертое поражение подряд и с 31 очком занимает 12-е место в турнирной таблице Восточной конференции. "Барыс" одержал три победы подряд и идет четвертым.